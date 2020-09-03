Нигилизм - наше все: киевский таксист высадил политика из-за правил карантина

В Киеве таксист из-за маски высадил пассажирку (коллаж РБК-Украина)

В Киеве таксист отказался соблюдать правила карантина и нахамил пассажирке

В Киеве таксист нахамил бывшему народному депутату Ольге Черваковой, которая села в авто и попросила водителя надеть маску. После спора с пассажиркой относительно карантинных правил мужчина просто высадил ее из машины.

Об инциденте 3 сентября политик и журналистка рассказала в своем Facebook.

Как пишет Червакова, "отличился" таксист "Планеты" на красном Renault Fluence. Советник Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова назвала водителя "мудаком".

Также она опубликовала свой диалог с противником правил карантина.

"- Добрый день, вас не затруднит масочку надеть, пожалуйста?

- Затруднит.

- А почему?

- Я в эти игры не играю.

- Вообще-то это не игры, а требование Министерства здравоохранения.

- Имел я ввиду ваши требования.

- Тогда хотя бы выключите кондиционер и откройте окна.

- Купите себе машину и диктуйте там свои правила, - останавливает машину. - и выходите", - говорится в публикации.

Червакова возмущается, что в Украине в последние дни фиксируют новые антирекорды по коронавирусу, а люди тем временем открыто демонстрируют свое наплевательское отношение к ограничениям из-за пандемии.

"Сегодня в Киеве - плюс 280, вчера - плюс 332. Но по**изм и нигилизм - наше все", - не сдерживает она эмоции.

В Киеве таксист высадил экс-нардепа из-за маски (фото: facebook.com/chervakova)

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина чуть не застрелил "копа" из-за маски - неадекват устроил разборки прямо в автобусе.

Напомним, в Украине 3 сентября "красная зона" карантина выросла на десятки городов и районов, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом.