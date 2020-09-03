Нігілізм - наше все: київський таксист висадив політика через правила карантину

У Києві таксист відмовився дотримуватися правил карантину і нахамив пасажирці
У Києві таксист нахамив колишньому народному депутату Ользі Черваковій, яка сіла в авто і попросила водія надіти маску. Після суперечки з пасажиркою щодо карантинних правил чоловік просто висадив її з машини.
Про інцидент 3 вересня політик і журналістка розповіла у своєму Facebook.
Як пише Червакова, "відзначився" таксист "Планети" на червоному Renault Fluence. Радниця Комітету Верховної Ради з питань свободи слова назвала водія "мудаком".
Також вона опублікувала свій діалог з противником правил карантину.
"- Добрий день, вас не утруднить масочку надіти, будь ласка?
- Утруднить.
- А чому?
- Я в ці ігри не граю.
- Взагалі-то це не ігри, а вимога Міністерства охорони здоров'я.
- Мав я на увазі ваші вимоги.
- Тоді хоча б вимкніть кондиціонер і відкрийте вікна.
- Купіть собі машину та диктуйте свої правила, - зупиняє машину. - й виходьте", - йдеться в публікації.
Червакова обурюється, що в Україні в останні дні фіксують нові антирекорди по коронавірусу, а люди тим часом відкрито демонструють своє байдуже ставлення до обмежень через пандемію.
"Сьогодні в Києві - плюс 280, вчора - плюс 332. Але по**їзм та нігілізм - наше все", - не стримує вона емоції.
У Києві таксист висадив екс-нардепа через маску (фото: facebook.com/chervakova)
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі чоловік мало не застрелив "копа" через маску - неадекват влаштував розбірки прямо в автобусі.
Нагадаємо, в Україні 3 вересня "червона зона" карантину зросла на десятки міст і районів, в яких погіршилася ситуація з коронавірусом.