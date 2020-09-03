Нігілізм - наше все: київський таксист висадив політика через правила карантину

У Києві таксист через маску висадив пасажирку (колаж РБК-Україна)

У Києві таксист відмовився дотримуватися правил карантину і нахамив пасажирці

У Києві таксист нахамив колишньому народному депутату Ользі Черваковій, яка сіла в авто і попросила водія надіти маску. Після суперечки з пасажиркою щодо карантинних правил чоловік просто висадив її з машини.

Про інцидент 3 вересня політик і журналістка розповіла у своєму Facebook.

Як пише Червакова, "відзначився" таксист "Планети" на червоному Renault Fluence. Радниця Комітету Верховної Ради з питань свободи слова назвала водія "мудаком".

Також вона опублікувала свій діалог з противником правил карантину.

"- Добрий день, вас не утруднить масочку надіти, будь ласка?

- Утруднить.

- А чому?

- Я в ці ігри не граю.

- Взагалі-то це не ігри, а вимога Міністерства охорони здоров'я.

- Мав я на увазі ваші вимоги.

- Тоді хоча б вимкніть кондиціонер і відкрийте вікна.

- Купіть собі машину та диктуйте свої правила, - зупиняє машину. - й виходьте", - йдеться в публікації.

Червакова обурюється, що в Україні в останні дні фіксують нові антирекорди по коронавірусу, а люди тим часом відкрито демонструють своє байдуже ставлення до обмежень через пандемію.

"Сьогодні в Києві - плюс 280, вчора - плюс 332. Але по**їзм та нігілізм - наше все", - не стримує вона емоції.

У Києві таксист висадив екс-нардепа через маску (фото: facebook.com/chervakova)

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі чоловік мало не застрелив "копа" через маску - неадекват влаштував розбірки прямо в автобусі.

Нагадаємо, в Україні 3 вересня "червона зона" карантину зросла на десятки міст і районів, в яких погіршилася ситуація з коронавірусом.