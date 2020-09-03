"Красная зона" карантина выросла на десятки городов и районов: ищите свой

Карантин в Украине ужесточили снова (фото: РБК-Украина)

В Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина

В Украине изменились правила карантина и деления на зоны. Сегодня, 3 сентября, в список "красной" зоны были включены десятки городов и районов ,в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Новые правила начнут действовать уже с понедельника, 7 сентября. Сегодня по решению Кабинета министров в красной зоне оказались такие административно-территориальные единицы:

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский, Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Кроме того, обновился список "оранжевой" и "желтой" зон карантина.

Оранжевая зона карантина (список городов и районов)

Желтая зона карантина (список городов и районов)

Остальные города и районы относятся к "зеленой зоне" карантина, где действуют самые мягкие ограничения.

"Красная зона" карантина имеет самые строгие правила. Здесь запрещена работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения, в том числе детские сады и школы. Разрешена лишь высадка пассажиров из транспорта, что курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В "оранжевой зоне" закрыты места размещения людей - хостелы, турбазы и так далее (исключение - гостиницы). Также запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, детских лагерей, а также проведение плановых операций. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров при участии не более 100 человек.

В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения соцзащиты, где находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

Для "зеленой зоны" действуют ограничения, что касаются пребывания в общественных зданиях только в масках. Мероприятия проводятся только с расчетом не более 1 человека на 5 квадратных метров. В кинотеатрах может быть не более 50% заполненных мест, а пассажиров можно перевозить лишь на сидячих местах.

Напомним, что на 3 сентября в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса. Всего в стране уже 128 228 случаев COVID-19. Выздоровели 58 817 человек и 2710 умерли.