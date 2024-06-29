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Нічого помпезного: Аліна Гросу розкрила подробиці другого весілля і розповіла про побут з чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу вперше розкрила подробиці другого весілля і розповіла, як вони з чоловіком розподіляють побут.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці Славі Дьоміну.

Як пройшло друге весілля Аліни Гросу

Зі слів знаменитості, такої грандіозної урочистості, як це було у неї з першим чоловіком, пара не влаштовувала. Гросу вважає, що це не на часі.

"Мені здається, сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені головне і йому було головне, щоб ми були удвох, разом, щоб нам було щось згадувати”, - поділилася виконавиця.

Часто весілля, вважає співачка, пари влаштовують у першу чергу для гостей. Але їй та коханому хотілося, щоб свято було лише для двох.

Як артистка розділяє побут з чоловіком

Зірка зізналась, що вони з обранцем вирішили, що він завжди виносить сміття.

Гросу відповідає за сніданки, салати, супи, каші, а чоловік готує м'ясо та рибу.

"Ніяких помічниць, ґаздинь, домогосподарок зараз у нас немає. Я так вирішила, що ми справимось самі, і у нас в принципі по хаті все 50 на 50.  Мені зручно і йому", - cказала артистка.

 

Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу

Восени 2023 року артистка натякнула на нові стосунки, продемонструвавши обручку на безіменному пальці правої руки.

Подруга Аліни тоді повідомила, що її коханий - відома особистість в Україні, тому Гросу не планує показувати його публіці. Незабаром мережею поширилися фото, з весілля співачки та її обранця.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Пізніше блогер Богдан Беспалов підтвердив від подруги Аліни факт її одруження.

Весільна церемонія відбулася на березі океану в Лас-Вегасі, у присутності тільки найближчих людей.

Фани припустили, що новим чоловіком Аліни міг стати її колишній Роман Полянський, відомий російський актор.

Цю інформацію виконавиця не підтверджує, але і не спростовує.

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