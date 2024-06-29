Нічого помпезного: Аліна Гросу розкрила подробиці другого весілля і розповіла про побут з чоловіком

Співачка Аліна Гросу вперше розкрила подробиці другого весілля і розповіла, як вони з чоловіком розподіляють побут.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці Славі Дьоміну.
Зі слів знаменитості, такої грандіозної урочистості, як це було у неї з першим чоловіком, пара не влаштовувала. Гросу вважає, що це не на часі.
"Мені здається, сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені головне і йому було головне, щоб ми були удвох, разом, щоб нам було щось згадувати”, - поділилася виконавиця.
Часто весілля, вважає співачка, пари влаштовують у першу чергу для гостей. Але їй та коханому хотілося, щоб свято було лише для двох.
Зірка зізналась, що вони з обранцем вирішили, що він завжди виносить сміття.
Гросу відповідає за сніданки, салати, супи, каші, а чоловік готує м'ясо та рибу.
"Ніяких помічниць, ґаздинь, домогосподарок зараз у нас немає. Я так вирішила, що ми справимось самі, і у нас в принципі по хаті все 50 на 50. Мені зручно і йому", - cказала артистка.
Восени 2023 року артистка натякнула на нові стосунки, продемонструвавши обручку на безіменному пальці правої руки.
Подруга Аліни тоді повідомила, що її коханий - відома особистість в Україні, тому Гросу не планує показувати його публіці. Незабаром мережею поширилися фото, з весілля співачки та її обранця.
Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)
Пізніше блогер Богдан Беспалов підтвердив від подруги Аліни факт її одруження.
Весільна церемонія відбулася на березі океану в Лас-Вегасі, у присутності тільки найближчих людей.
Фани припустили, що новим чоловіком Аліни міг стати її колишній Роман Полянський, відомий російський актор.
Цю інформацію виконавиця не підтверджує, але і не спростовує.