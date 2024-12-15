"Нічого не можна": зірка "Холостяка" розсекретила правила та умови життя учасниць реаліті

За словами арт-терапевтки, на проекті дівчата не могли користуватися смартфонами та не привозили з собою книжки. І це, вважає Вероніка, допомагало учасницям "Холостяка" концентруватися на власних емоціях.

"Нічого не можна було. Хоча ми взяли, звісно, з собою, але це все залишилося на каналі. Мої метафоричні карти, умовно кажучи, чи ще щось. Це забрали, пояснюючи це тим, що ми маємо бути ввімкнені в робочий процес. Ми ж не будемо комунікувати одна з одною, якщо одна з нас пішла читати, інша в телефоні", - розповіла Вероніка.

"Все одно ми знаходили час в будиночку, там, піти помедитувати. Поруч був ліс невеличкий. Я могла піти помедитувати, зайнятись пілатесом. Але без гаджетів, без книжок. Психологічно це складно. Мені хотілося порушувати це правило, звісно. Ну, тому, мабуть, такі емоції справжні потім на камеру, тому що ми всі мали можливість їх проживати, прокрутити протягом усіх цих днів", - додала вона.

Вероніка з "Холостяка" (фото надане прес-службою)

Втім, на реаліті не завжди був час думати про гаджети та все інше. Вероніка пригадала, що деякі випуски, як-от перший, де всі дівчата знайомилися з Тереном, були дуже насиченими й довгими. І там вже було не до телефонів.

"Поруч з нами завжди закріплені редактори, у яких є телефони, інтернет. І раптом щось, наприклад повітряна тривога, то ми знали про це. Без телефону перший тиждень був в принципі непомітним, чесно кажучи, тому що перший тиждень він був дуже насичений новими людьми, новими подіями. І якщо ми першу вечірку знімали дві доби, там, звісно, не до телефона було. Вона лише здається, що в тебе багато вільного часу і ти можеш сидіти в телефоні. Але на проекті такої можливості не було", - пояснила Дорошко.

До того ж, розповіла Вікторія, було важко через те, що ділитися думками та емоціями можна було з тими, хто поруч. А обговорювати проблеми з іншими учасницями, було непросто.

"Ти постійно або з дівчатами комунікуєш, або виконуєш якісь завдання, або на побачення ходиш, зйомки, підбір одягу. Тобто це такі процеси з 8 ранку до пізньої ночі, а то і до ранку наступного дня. Тому швидко звикли, але все одно складно в тому, що ти не можеш виговоритися не чужій людині, як-от дівчатам. Ми одна одній чужими були", - пояснила зірка "Холостяка".