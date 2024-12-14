"Холостяк" з Тереном: астролог розкрила секрети ветерана й назвала жінку, яка йому потрібна

Новий сезон "Холостяка" з Олександром Тереном скоро закінчиться, адже герой реаліті вже обрав трьох дівчат-фіналісток. І поки глядачі думають, кого ж обере ветеран, чимало цікавого про нього може розповісти астрологія.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яка жінка потрібна Терену та що про нього можуть розповісти зірки.

Астролог вирішила проаналізувати космограму Терена. Вона з'ясувала, що "Холостяк" може бути дуже чуттєвим. Але при цьому його космограма натякає на ймовірну непостійність Олександра.

"Вона свідчить про те, що Терен доволі темпераментна людина, схильна до флірту, платонічних захоплень, романтичних стосунків, закоханості з першого погляду. Але немає вказівок на стійкі, тривалі взаємини, можлива швидка втрата зацікавленості та зміна об’єктів прихильності. За певних обставин у нього можуть проявлятися чуттєвість і непостійність у стосунках", - запевняє астролог.

Втім, як заявила Соловйова, у Будька присутня конфігурація, яку називають не лише "Печаткою нещастя", але й "аспектом суворого вихователя". Вона нібито може наділяти людину різними емоціями, серед яких підозрілість, надмірна обережність та велика увага до деталей, щось близьке з педантизмом.

Терен з "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Майбутня обраниця повинна розуміти, що вона буде у цих стосунках може відігравати роль "учениці", дізнаватись про щось кардинально нове для себе та отримувати цікавий досвід", - вважає Соловйова.

Також експерт розповіла, що в космограмі Терена є складний аспект між його Венерою та Сатурном. Це може свідчити про історії з нерозділеним коханням.

"Водночас, в Олександра є прекрасний аспект успіху, який забезпечує широкий погляд на речі, благородство, щедрість, справедливість і доброту. Навіть після можливих важких ситуацій, невичерпний оптимізм дозволяє йому знаходити рішення навіть для найважчих питань. Це - одна з вказівок на можливість досягти матеріального добробуту", - зазначила Соловйова.

"Якщо для Терена важливо, щоб його обраниця поділяла його погляди та цінності, про що він неодноразово сам зізнавався, то йому може підійти дівчина, народжена під одним з таких знаків Зодіаку: Телець, Діва, Козоріг, Рак і Риби", - вважає астролог.