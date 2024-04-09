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"Нічого не краду:" українська актриса пояснила, чому отримує виплати у Швеції та на які кошти живе

Вівторок 09 квітня 2024 09:27
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"Нічого не краду:" українська актриса пояснила, чому отримує виплати у Швеції та на які кошти живе Кістень пояснила, на які кошти живе (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Українська актриса Катерина Кістень, яка народилася і виросла у Києві, але на тлі повномасштабної війни виїхала за кордон, пояснила, чому вона не відмовляється від виплат для біженців. Також вона розповіла, на які кошти нині живе.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), інформацією про це артистка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

На які кошти живе Кістень

Актриса пояснила, що має певні заощадження. Вона не тільки забезпечує себе, а ще й допомагає мамі, яка залишилася в Україні.

"Я та людина, яка веде при будь-яких статках доволі аскетичний образ життя, тобто я їх не тринькаю. І тому в мене завжди були якісь запаси, скажімо так. На моїх українських запасах, які були зароблені на кіно", - пояснила Кістень.

"Тобто на таких грошах і існую, й допомагаю, продовжую допомагати сім'ї в певному сенсі, ну мамі принаймні. Це була завжди така позиція принципова, тому що ми не будемо піднімати питання пенсії, це просто навіть і не смішно", - додала вона.

&quot;Нічого не краду:&quot; українська актриса пояснила, чому отримує виплати у Швеції та на які кошти живеКістень розповіла, на які кошти живе (скріншот)

Чому актриса отримує виплати

Актриса не приховує, що Швеція допомагає їй та іншим українцям, які приїхали туди, рятуючись від війни.

"Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями, тут є якась допомога, яку я теж приймаю, як і будь-який українець. Тому що вона офіційна, я нічого не краду", - пояснила Кістень.

Нагадаємо, раніше Кістень розповіла, що виходить заміж за іноземця.

Окрім цього, відома українська актриса зізналася, чому в неї немає дітей.

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