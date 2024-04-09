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"Ничего не ворую:" украинская актриса объяснила, почему получает выплаты в Швеции и на какие деньги живет

Вторник 09 апреля 2024 09:27
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"Ничего не ворую:" украинская актриса объяснила, почему получает выплаты в Швеции и на какие деньги живет Костен объяснила, на какие средства живет (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Украинская актриса Екатерина Кистень, которая родилась и выросла в Киеве, но на фоне полномасштабной войны уехала за границу, объяснила, почему она не отказывается от выплат для беженцев. Также она рассказала, на какие деньги сейчас живет.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), информацией об этом артистка поделилась в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.

На какие деньги живет Кистень

Актриса объяснила, что у нее есть определенные сбережения. Она не только обеспечивает себя, но и помогает маме, которая осталась в Украине.

"Я тот человек, который ведет при любом состоянии достаточно аскетический образ жизни, то есть я их не транжирю. И поэтому у меня всегда были какие-то запасы, скажем так. На моих украинских запасах, которые были заработаны на кино", - объяснила Кистень.

"То есть на таких деньгах и существую, и помогаю, продолжаю помогать семье в определенном смысле, ну маме по крайней мере. Это была всегда такая позиция принципиальная, потому что мы не будем поднимать вопрос пенсии, это просто даже не смешно", - добавила. она.

&quot;Ничего не ворую:&quot; украинская актриса объяснила, почему получает выплаты в Швеции и на какие деньги живетКистень рассказала, на какие средства живет (скриншот)

Почему актриса получает выплаты

Актриса не скрывает, что Швеция помогает ей и другим приехавшим туда украинцам, спасаясь от войны.

"Здесь я пытаюсь решать вопросы разными возможностями, здесь есть какая-то помощь, которую я тоже принимаю, как и любой украинец. Потому что она официальная, я ничего не ворую", - пояснила Кистень.

Напомним, ранее Кистень рассказала, что выходит замуж за иностранца.

Кроме этого, известная украинская актриса призналась, почему у нее нет детей.

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