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44-річна українська акторка зізналася, чому в неї немає дітей: "Це не моє рішення"

Понеділок 08 квітня 2024 19:44
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44-річна українська акторка зізналася, чому в неї немає дітей: "Це не моє рішення" Актриса пояснила, чому не стала мамою (фото: facebook.com/kissokaziya)
Автор: Поліна Іваненко

44-річна українська акторка Катерина Кістень, яка нині мешкає за кордоном, розповіла про те, чому в неї немає дітей. Як виявилося, актриса не проти стати матір'ю, але існують певні перепони.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Кістень сказала в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

"В мене купа інших питань"

За словами актриси, у Швеції, де вона нині мешкає, дуже гарна медицина. Але вона поки що не почала лікування, аби усунути певні проблеми.

"Я знаю, що це не можна відкладати, але от я відкладаю, в мене купа інших питань, це про пріоритети, які я не вмію розставляти", - зізналася Кістень.

Також артистка відповіла, чи вважає вона себе чайлдфрі. Як виявилося, Кістень зовсім не проти дітей. Ба більше, вона хотіла б стати мамою.

"Це не моя психологія і це не моє рішення, і не моя свідомість. Було до певного часу, але я давно вже розумію, що ні, це не так. Але в мене є просто страх, що вік. І тут є таке, якщо вже серйозно про це говорити, тут є багато ризиків", - зізналася Кістень.

"Це про біологію, анатомію, про психологічний вік. Ну не знаю", - додала вона.

44-річна українська акторка зізналася, чому в неї немає дітей: &quot;Це не моє рішення&quot;

Відома актриса пояснила, чому не стала мамою (скріншот)

Чому Кістень не може завагітніти

"Я готова давно вже", - зазначила артистка й пояснила, що не може стати мамою з певних причин.

Кістень не стала детально описувати свої проблеми зі здоров'ям. Втім, актриса натякнула, що говорити про це їй не дуже подобається.

"В кожній хорошій особистості мають бути якісь вади. Я реально не знаю, що сказати. Ну, така нерозумна історія", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Люда з "Вагітна у 16" висловилася про аборти та плани на майбутнє.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну.

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