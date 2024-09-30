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"Бомба уповільненої дії": чи шкодить картопля фрі здоров'ю та як часто можна їсти

Понеділок 30 вересня 2024 15:30
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"Бомба уповільненої дії": чи шкодить картопля фрі здоров'ю та як часто можна їсти Чи справді картопля фрі шкодить здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Картопля фрі відноситься до числа найбільш популярних продуктів. Існує думка, що такий продукт сильно шкодить здоров’ю людини. Як виявилось, це не зовсім так і є певні нюанси.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що найбільше шкодить організму та як часто можна їсти картоплю фрі.

Чи шкодить картопля фрі здоров'ю

У дослідженні, яке було проведене у 2017 році, прискіпливо спостерігали за майже 5 тисяч літніх людей, які споживати картоплю.

Виявилось, що часте споживання картоплі, включно з фрі, не асоційоване з наближенням смерті від хвороб.

Однак, споживання такої картоплі двічі на тиждень реально прискорює ризики закінчити життя від проблем з серцево-судинною системою.

"Якщо в вас немає зайвої ваги, ви не палите, не споживаєте чи дуже помірно з алкоголем, фізично активні - це все одно має вирішальне значення", - зазначила нутриціолог Анастасія Голобородько.

Експерт зазначила, що саме не картопля, а великі обсяги рафінованих олій та багато солі можуть завдати шкоди. Варто пам'ятати, що трансжири - "бомба сповільненої дії для організму".

Забагато жирів та солі завдають сильної шкоди судинам.

"Шкодить двічі на тиждень, а їсти раз-три на місяць, то нічого не буде", - додала фахівець.

Існує загальна рекомендація щодо споживання картоплі фрі - до 15 скибочок за раз на людину.

Вплив трансжирів на здоров'я

Вони бувають як натуральні, так і штучні.

Природні трансжири містяться в м’ясі та молочних продуктах тварин, таких як велика рогата худоба, вівці та кози. Вони утворюються природним шляхом, коли бактерії в шлунках цих тварин перетравлюють траву.

Однак тим, хто їсть молочні продукти та м’ясо, не варто хвилюватися. Помірне споживання цих жирів не є шкідливим.

Однак штучні трансжири, також відомі як промислові або частково гідрогенізовані жири - небезпечні для здоров’я. Вони утворюються в якості побічних продуктів в процесі гідрогенізації ненасичених жирів, наприклад, при виробництві маргарину з соняшникової олії. Доведено, що споживання трансжирів призводить до збільшення числа серцево-судинних захворювань і смертності.

Трансжири найчастіше містяться в кондитерських виробах, випічці, маргаринах, напівфабрикатах та снеках.

Раніше ми повідомляли, як вживати картоплю, щоб отримати з неї максимальну користь.

Читайте також про один звичайний інгредієнт, який зробить картоплю хрумкою.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: дослідження в American Journal of Clinical Nutrition, Healthline та Instagram-сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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