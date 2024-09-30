"Бомба замедленного действия": вредит ли картофель фри здоровью и как часто можно есть
Картофель фри относится к числу наиболее популярных продуктов. Существует мнение, что такой продукт сильно вредит здоровью человека. Как оказалось, это не совсем так, и есть некоторые нюансы.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что больше всего вредит организму и как часто можно есть картофель фри.
Вредит ли картофель фри здоровью
В исследовании, которое было проведено в 2017 году, придирчиво наблюдали за почти 5 тысяч пожилых людей, потребляющих картофель.
Оказалось, что частое потребление картофеля, включая фри, не ассоциировано с приближением смерти от болезней.
Однако потребление такого картофеля дважды в неделю реально ускоряет риски закончить жизнь от проблем с сердечно-сосудистой системой.
"Если у вас нет лишнего веса, вы не курите, не потребляете или очень умеренно с алкоголем, физически активные - это все равно имеет решающее значение", - отметила нутрициолог Анастасия Голобородько.
Эксперт отметила, что именно не картофель, а большие объемы рафинированных масел и многие соли могут нанести вред. Следует помнить, что трансжиры - "бомба замедленного действия для организма".
Слишком много жиров и соли наносят сильный вред сосудам.
"Вредит дважды в неделю, а есть раз-три в месяц, то ничего не будет", - добавила специалист.
Существует общая рекомендация по потреблению картофеля фри - до 15 ломтиков за раз на человека.
Влияние трансжиров на здоровье
Они бывают как натуральные, так и искусственные.
Природные трансжиры содержатся в мясе и молочных продуктах животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы. Они образуются естественным путем, когда бактерии в желудках этих животных переваривают траву.
Однако тем, кто ест молочные продукты и мясо, не стоит беспокоиться. Умеренное потребление этих жиров не вредно.
Однако искусственные трансжиры, также известные как промышленные или частично гидрогенизированные жиры - опасны для здоровья. Они образуются в качестве побочных продуктов в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина из подсолнечного масла. Доказано, что потребление трансжиров приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.
Трансжиры чаще всего содержатся в кондитерских изделиях, выпечке, маргаринах, полуфабрикатах и снеках.
Раньше мы сообщали, как употреблять картофель, чтобы извлечь из него максимальную пользу.
Читайте также об одном обычном ингредиенте, который сделает картофель хрустящей.
При написании материала использовались следующие источники: исследования в American Journal of Clinical Nutrition, Healthline и Instagram-странице нутрициолога Анастасии Голобородько.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.