Всього один звичайний інгредієнт зробить картоплю хрумкою - і це не олія

Існує багато способів приготувати картоплю - картопля-фрі, тушкована, пюре, у вигляді запіканки. Проте, безсумнівно, хрумка скоринка - те, що надає картоплі особливого смаку і те, що не завжди вдається.

Про те, як приготувати картоплю з хрусткою скоринкою завдяки звичайному продукту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Allrecipes .

Що зробить скоринку картоплі хрумкою

Існують різні методи приготування картоплі, щоб отримати хрумку скоринку - на олії, на вершковому маслі, запікання в духовці.

Проте є ще один, такий самий простий та дієвий, з інгредієнтом, який, швидше за все, вже є у вашому холодильнику: майонезом.

Хоча не всі люблять майонез через його жирність, якщо ним просто змастити картоплю перед запіканням, можна отримати легку та хрумку скоринку і неймовірний смак, особливо, якщо додати трохи улюблених приправ.

Чому майонез робить скоринку

Майонез - це емульсія, яка в основному складається з жирів (олії та яєць), а також оцту та приправ. Через це майонез густий, але при цьому легко намащується.

Тому, на відміну від вершкового масла чи олії, майонез залишається на картоплі, а не сповзає з неї - навіть після того, як вона почне готуватися.

Майонез також має вищу температуру горіння, ніж вершкове масло чи олія, а це означає, що картоплю можна готувати при вищій температурі без ризику пересмажити ззовні до того, як внутрішня частина повністю приготується.

З цієї ж причини дехто надає перевагу використанню майонезу для приготування сиру на грилі замість вершкового масла.

Майонез також допомагає прискорити реакції при процесі приготуванні, що сприяє утворенню гарної золотистої скоринки.

Хоча можна відчути невеликий присмак оцту в майонезі, картопля не буде на смак як майонез - особливо, якщо додати спецій.

Оскільки майонез неймовірно густий, він діє як клей, "приклеюючи" спеції та приправи до картоплі протягом усього часу приготування.

Водночас спеції та приправи радять попередньо змішати разом з майонезом, і занурити в такий соус картоплю - щоб вона рівномірно покрилася.

Як ще зробити картоплю ще більш хрумкою

Майонез - не єдиний спосіб отримати хрустку смажену картоплю. Окрім змащування майонезом, картоплю можна попередньо відварити протягом 10 хвилин.

Це запустить процес приготування і забезпечить ніжність картоплі всередині. А також прискорить процес приготування, тому картоплі потрібно лише 10 хвилин у духовці, щоб стати рум'яною та хрусткою.

Після етапу відварювання картопля в цьому рецепті не готується так довго, як у більшості інших рецептів. Такий метод запікання відвареної картоплі забезпечить хрустку скоринку за лічені секунди.