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"Нічого так не боюся, як цього": Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх

Даша Квіткова розповіла, чого боїться в житті (instagram.com/kvittkova)
Автор: Тетяна Самарук

Дружина відомого українського ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла, чого найбільше боїться під час війни.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, блогерка вирішила відповісти на питання своїх шанувальників, які поцікавилися, з якими переживаннями стикається Даша.

За словами знаменитості, вона дуже переживає за свою родину і не хоче втратити їх.

"У мене страх залишитися без рідних, без сім'ї, не побачити їх, не почути їхні сміх і голоси, не відчути більше їхнього тепла та обіймів", - написала вона.

Також вона додала, що дуже хвилюється за свою родину та вважає, що сім'я - це найголовніше в житті кожної людини.

"Я найбільше на світі хочу, щоб мусі мої рідні були у безпеці та здорові. Сім'я - це найголовніше, що в нас є. Нічого так не боюся, як цього", - додала блогерка.

Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх (скрін)

Додамо, Квіткова та Добринін вже хочуть другу дитину. Однак, завагітніти Даші поки не вдається через нерви та війну.

Даша Квіткова з чоловіком та сином (instagram.com/kvittkova)

Раніше Квіткова скаржилась на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга.

Також читайте, що Добринін з дружиною були за крок від розлучення.

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Микита ДобринінДаша Квиткова