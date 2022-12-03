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"Ничего так не боюсь, как этого": Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе

Даша Квиткова рассказала, чего боится в жизни (instagram.com/kvittkova)
Автор: Татьяна Самарук

Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала, чего больше всего боится во время войны.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В частности, блоггер решила ответить на вопросы своих поклонников, которые поинтересовались, с какими переживаниями сталкивается Даша.

По словам знаменитости, она очень переживает за свою семью и не хочет их потерять.

"У меня страх остаться без родных, без семьи, не увидеть их, не услышать их смех и голоса, не почувствовать больше их тепла и объятий", - написала она.

Также она добавила, что очень волнуется за свою семью и считает, что семья - это самое главное в жизни каждого человека.

"Я больше всего на свете хочу, чтобы мои родные были в безопасности и здоровы. Семья - это самое главное, что у нас есть. Ничего так не боюсь, как этого", - добавила блогер

Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе (скрин)

Добавим, Квиткова и Добрынин уже хотят второго ребенка. Однако забеременеть Даше пока не удается из-за нервов и войны.

Даша Цветкова с мужем и сыном (instagram.com/kvittkova)

Ранее Квиткова жаловалась на некачественную пластическую операцию у известного хирурга.

Также читайте, что Добрынин с женой были в шаге от развода.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова