"Ничего так не боюсь, как этого": Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе

В частности, блоггер решила ответить на вопросы своих поклонников, которые поинтересовались, с какими переживаниями сталкивается Даша.

По словам знаменитости, она очень переживает за свою семью и не хочет их потерять.

"У меня страх остаться без родных, без семьи, не увидеть их, не услышать их смех и голоса, не почувствовать больше их тепла и объятий", - написала она.

Также она добавила, что очень волнуется за свою семью и считает, что семья - это самое главное в жизни каждого человека.

"Я больше всего на свете хочу, чтобы мои родные были в безопасности и здоровы. Семья - это самое главное, что у нас есть. Ничего так не боюсь, как этого", - добавила блогер

Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе (скрин)

Добавим, Квиткова и Добрынин уже хотят второго ребенка. Однако забеременеть Даше пока не удается из-за нервов и войны.

Даша Цветкова с мужем и сыном (instagram.com/kvittkova)