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Нічні кошмари можуть стати "передвісником" серйозної хвороби: з'являються за рік

П'ятниця 14 червня 2024 08:23
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Нічні кошмари можуть стати "передвісником" серйозної хвороби: з'являються за рік Нічні кошмари можуть попередити про хворобу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені з'ясували, що часті та регулярні нічні кошмари можуть стати "передвісником" особливого захворювання. Люди, яким снилися жахіття, через рік взнавали про хворобу або з'являлися чіткі симптоми. Крім кошмарів, у пацієнтів можуть бути неврологічні та психіатричні симптоми.

Про яку хворобу попереджають сни з жахами та на що ще потрібно звернути увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Clinical Medicine.

Дослідники з'ясували, що у пацієнтів за рік до появи класичних симптомів, пов'язаних з вовчаком, таких як біль у суглобах і висип, були нічні жахіття. Їм снилися погані сни, у яких вони падали, потрапляли у пастку, на них нападали чи їх чимось розчавлювало.

За словами науковців, результати цього дослідження дещо обмежені, і певні дані були взяті з опитувань, однак вони все одно "потенційно корисні для подальших досліджень".

Під час спостережень вчені досліджували такі неврологічні та психіатричні симптоми, як депресія, тривога, когнітивна дисфункція та порушення сну у людей з системним червоним вовчаком. Це захворювання, при якому виникає запалення і пошкодження тканин організму.

Було опитано майже 700 пацієнтів з вовчаком та проаналізовано їх досвід з 29 нейропсихіатричними симптомами, а також 400 клініцистів про їх знання щодо таких симптомів при автоімунному захворюванні.

Майже чверть пацієнтів вказала, що в їх житті з'явилися погані сни незадовго до або під час появи перших в історії хвороби симптомів вовчака.

Приблизно у третини пацієнтів кошмари почалися задовго до появи будь-яких типових симптомів вовчака.

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