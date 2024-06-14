Нічні кошмари можуть стати "передвісником" серйозної хвороби: з'являються за рік

Вчені з'ясували, що часті та регулярні нічні кошмари можуть стати "передвісником" особливого захворювання. Люди, яким снилися жахіття, через рік взнавали про хворобу або з'являлися чіткі симптоми. Крім кошмарів, у пацієнтів можуть бути неврологічні та психіатричні симптоми.

Про яку хворобу попереджають сни з жахами та на що ще потрібно звернути увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Clinical Medicine.

Дослідники з'ясували, що у пацієнтів за рік до появи класичних симптомів, пов'язаних з вовчаком, таких як біль у суглобах і висип, були нічні жахіття. Їм снилися погані сни, у яких вони падали, потрапляли у пастку, на них нападали чи їх чимось розчавлювало.

За словами науковців, результати цього дослідження дещо обмежені, і певні дані були взяті з опитувань, однак вони все одно "потенційно корисні для подальших досліджень".

Під час спостережень вчені досліджували такі неврологічні та психіатричні симптоми, як депресія, тривога, когнітивна дисфункція та порушення сну у людей з системним червоним вовчаком. Це захворювання, при якому виникає запалення і пошкодження тканин організму.

Було опитано майже 700 пацієнтів з вовчаком та проаналізовано їх досвід з 29 нейропсихіатричними симптомами, а також 400 клініцистів про їх знання щодо таких симптомів при автоімунному захворюванні.

Майже чверть пацієнтів вказала, що в їх житті з'явилися погані сни незадовго до або під час появи перших в історії хвороби симптомів вовчака.

Приблизно у третини пацієнтів кошмари почалися задовго до появи будь-яких типових симптомів вовчака.