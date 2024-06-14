Ночные кошмары могут стать "предвестником" серьезной болезни: появляются через год

Ученые выяснили, что частые и регулярные ночные кошмары могут стать предвестником особого заболевания. Люди, которым снились ужасы, через год узнавали о болезни или у них появлялись явные симптомы. Кроме кошмаров у пациентов могут быть неврологические и психиатрические симптомы.

О какой болезни предупреждают сны с ужасами и на что еще следует обратить внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Medicine.

Исследователи выяснили, что у пациентов за год до появления классических симптомов, связанных с волчанкой, таких как боль в суставах и сыпь, были ночные ужасы. Им снились плохие сны, в которых они падали, попадали в ловушку, на них нападали или их чем-то раздавливало.

По словам ученых, результаты этого исследования несколько ограничены, и некоторые данные были взяты из опросов, однако они все равно "потенциально полезны для дальнейших исследований".

В ходе наблюдений ученые исследовали такие неврологические и психиатрические симптомы, как депрессия, тревога, когнитивная дисфункция и нарушение сна у людей с системной красной волчанкой. Это заболевание, при котором возникает воспаление и повреждение тканей организма.

Были опрошены почти 700 пациентов с волчанкой и проанализирован их опыт с 29 нейропсихиатрическими симптомами, а также 400 клиницистов об их знании относительно таких симптомов при аутоиммунном заболевании.

Почти четверть пациентов указала, что в их жизни появились плохие сны незадолго до или при появлении первых в истории болезни симптомов волчанки.

Приблизительно у трети пациентов кошмары начались задолго до появления любых типичных симптомов волчанки.