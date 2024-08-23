Нічні птахи, які вражають своїми здібностями. Топ-5 дивовижних фактів про сов

Сови - загадкові птахи, які не перестають дивувати своїми унікальними особливостями. Факти про їх способи харчування, розмноження і поведінку можуть вразити навіть найзапекліших любителів природи.

Група сов називається парламентом

Коли сови збираються разом, їхню зустріч іноді називають парламентом, конгресом або, рідше, поглядом. Хоча точне походження терміна невідоме, ймовірно, це пов'язано з тим, що сови вважаються мудрими істотами, подібно до того, як чиновники збираються для обговорення важливих питань.

Можливо, популярність цього терміна також пов'язана з книгами К. С. Льюїса "Хроніки Нарнії", де термін "парламент" використовується для опису вигаданого зібрання сов.

Сови не дуже люблять будувати власні гнізда

Замість цього вони часто займають гнізда, що їх залишили інші птахи, такі як ворони, яструби або навіть білки. Деякі сови віддають перевагу дуплам або розвилкам дерев, де можуть знайти притулок.

Наприклад, сови-ельфи іноді оселяються в кактусах сагуаро, де дятли вже пробили нори. А деякі сови, які живуть у відкритих місцях, гніздяться прямо на землі або використовують нори, як описано раніше.

Сови проявляють повільний інтерес до парування

Щоб спаруватися, їм потрібно подолати природний страх один перед одним. Самці приносять самці (яка зазвичай більша) подарунки, щоб довести свої наміри. Вони також можуть виконувати "небесний танець", роблячи трюки в польоті.

Самці можуть витратити кілька годин, щоб подолати страх самки і наблизитися до неї. Після парування сови проводять багато часу разом, доглядаючи одне одного.

Кількість пташенят, які виводить сова, залежить від наявності їжі

Якщо їжі мало, сова може взагалі не відкласти яйця. В інших випадках самка може відкласти від одного до 14 яєць, залежно від виду сови. Під час інкубаційного періоду самка втрачає пір'я на животі, щоб її тепла шкіра могла безпосередньо контактувати з яйцями, підтримуючи їх ще теплішими.

Пташенята вилуплюються через 3-5 тижнів після відкладання яєць, і вилуплення відбувається в порядку, в якому яйця були відкладені. Це явище називається "асинхронним вилупленням".

Сови не жують їжу

У них немає зубів у дзьобі, щоб пережовувати здобич. Замість цього вони ковтають їжу цілком або великими шматками. Потрапивши в шлунок, все, що не перетравлюється, таке як кістки, шерсть і екзоскелети комах, формує овальні грудочки.

Ці грудочки сови відригують, коли відпочивають протягом дня, і зазвичай вони накопичуються під гніздом. Біологи використовують ці грудочки для дослідження раціону птахів.