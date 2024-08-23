Ночные птицы, поражающие своими способностями. Топ-5 удивительных фактов про сов

Совы - загадочные птицы, которые не перестают удивлять своими уникальными особенностями. Факты об их способах питания, размножении и поведении могут поразить даже самых ярых любителей природы.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 фактов о ночных птицах, которые делают их действительно удивительными.

Группа сов называется парламентом

Когда совы собираются, их встречу иногда называют парламентом, конгрессом или реже взглядом. Хотя точное происхождение термина неизвестно, вероятно, это связано с тем, что совы считаются мудрыми существами, подобно тому, как чиновники собираются для обсуждения важных вопросов.

Возможно, популярность этого термина также связана с книгами К. С. Льюиса "Хроники Нарнии", где термин "парламент" используется для описания вымышленного собрания сов.

Совы не очень любят строить собственные гнезда

Вместо этого они часто занимают гнезда, которые покинули другие птицы, такие как вороны, ястребы или даже белки. Некоторые совы предпочитают дупла или развилки деревьев, где могут найти убежище.

К примеру, совы-эльфы иногда поселяются в кактусах сагуаро, где дятлы уже пробили норы. А некоторые совы, живущие в открытых местах, гнездятся прямо на земле или используют норы, как описано ранее.

Совы проявляют медленный интерес к сопряжению

Чтобы спариваться, им нужно преодолеть естественный страх друг перед другом. Самцы приносят самцы (которая обычно больше) подарки, чтобы доказать свои намерения. Они также могут исполнять "небесный танец", совершая трюки в полете.

Самцы могут потратить несколько часов, чтобы преодолеть страх самки и приблизиться к ней. После спаривания совы проводят много времени вместе, ухаживая друг за другом.

Количество птенцов, выводящих сова, зависит от наличия пищи

Если еды мало, сова может вообще не отложить яйца. В других случаях самка может отложить от одного до 14 яиц в зависимости от вида совы. Во время инкубационного периода самка теряет перья на животе, чтобы ее теплая кожа могла непосредственно контактировать с яйцами, поддерживая их еще более теплыми.

Птенцы вылупляются через 3-5 недель после откладки яиц, и вылупление происходит в порядке, в котором яйца были отложены. Это явление называется "асинхронным вылуплением".

Совы не жуют еду

У них нет зубов в клюве, чтобы пережевывать добычу. Вместо этого они проглатывают пищу целиком или большими кусками. Попав в желудок, все, что не переваривается, такое, как кости, шерсть и экзоскелет насекомых, формирует овальные комочки.

Эти комочки совы отрыгивают, когда отдыхают в течение дня, и обычно они скапливаются под гнездом. Биологи используют эти комочки для исследования рациона птиц.