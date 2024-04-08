Акриса Катерина Кістень описала своє життя у Швеції: соціальна "кімната" та "смішні" виплати

Катерина Кістень розповіла про умови життя за кордоном, а саме про житло та соціальні виплати у Швеції.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки зі славою Дьоміним на YouTube.
Катерина Кістень вже довгий час живе у Швеції та може розповісти всі деталі соціального проживання в цій країні. Звісно Дьоміна, як і всіх українців цікавить питання виплат.
"Я їх давно вже не отримую, тому що це була виплата 61 крона в день - дуже смішна цифра, 6 євро. Зараз її хочуть збільшити, але вона припиняється, якщо ти отримуєш десь якусь фінансову підтримку", - розповіла акторка.
Ще за словами Катерини, ці виплати одразу скасовують, якщо є надходження грошей, а у неї якраз були гонорари за корпоративи, тому наразі вона не отримує виплат. Ба більше, їх постійно скасовують.
Катерина Кістень про виплати та соціальне житло у Швеції (скриншот)
А ось з соціальним житлом жінці пощастило, бо вона проживає в однокімнатній квартирі сама. Щоправда, за словами Каті, це як номер у готелі.
"Житло безкоштовне, Дай Боже, щоб воно так було довго, бо це можливість рухатися у велике місто" - зізналась Кістень.
"Це квартира-кімната, вона складається з кухні, санвузла, тобто однокімнатна квартира на одну людину, ніби ти знімаєш собі номер. Все що тобі треба - є, але воно маленьке", - доповнила свою відповідь Катерина.
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