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Акриса Катерина Кістень описала своє життя у Швеції: соціальна "кімната" та "смішні" виплати

Катерина Кістень (фото: instagram.com/stbua)
Автор: Юлія Любченко

Катерина Кістень розповіла про умови життя за кордоном, а саме про житло та соціальні виплати у Швеції.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки зі славою Дьоміним на YouTube.

"Їх постійно скасовують"

Катерина Кістень вже довгий час живе у Швеції та може розповісти всі деталі соціального проживання в цій країні. Звісно Дьоміна, як і всіх українців цікавить питання виплат. 

"Я їх давно вже не отримую, тому що це була виплата 61 крона в день - дуже смішна цифра, 6 євро. Зараз її хочуть збільшити, але вона припиняється, якщо ти отримуєш десь якусь фінансову підтримку", - розповіла акторка. 

Ще за словами Катерини, ці виплати одразу скасовують, якщо є надходження грошей, а у неї якраз були гонорари за корпоративи, тому наразі вона не отримує виплат. Ба більше, їх постійно скасовують. 

Катерина Кістень про виплати та соціальне житло у Швеції (скриншот)

Яке житло надає Швеція українській акторці 

А ось з соціальним житлом жінці пощастило, бо вона проживає в однокімнатній квартирі сама. Щоправда, за словами Каті, це як номер у готелі. 

"Житло безкоштовне, Дай Боже, щоб воно так було довго, бо це можливість рухатися у велике місто" - зізналась Кістень. 

"Це квартира-кімната, вона складається з кухні, санвузла, тобто однокімнатна квартира на одну людину, ніби ти знімаєш собі номер. Все що тобі треба - є, але воно маленьке", - доповнила свою відповідь Катерина.

 

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Міністерство соціальної політикиАкторкаЗірки