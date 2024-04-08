Акриса Екатерина Кистень описала свою жизнь в Швеции: социальная "комната" и "смешные" выплаты

"Их постоянно отменяют"

Екатерина Кистень долгое время живет в Швеции и может рассказать все детали социального проживания в этой стране. Конечно, Демина, как и всех украинцев, интересует вопрос выплат.

"Я их давно уже не получаю, потому что это была выплата 61 крона в день - очень смешная цифра, 6 евро. Сейчас ее хотят увеличить, но она прекращается, если ты получаешь где-то финансовую поддержку", - рассказала актриса.

Еще по словам Екатерины, эти выплаты сразу отменяют, если есть поступление денег, а у нее как раз были гонорары за корпоративы, поэтому она не получает выплат. Более того, их постоянно отменяют.

Екатерина Кистень о выплатах и социальном жилье в Швеции (скриншот)

Какое жилье предоставляет Швеция украинской актрисе

А вот с социальным жильем женщине повезло, потому что она проживает в однокомнатной квартире сама. Правда, по словам Кати, это как номер в отеле.

"Жилье бесплатное, Дай Бог, чтобы оно так было долго, потому что это возможность двигаться в большой город" - призналась Кистень.

"Это квартира-комната, она состоит из кухни, санузла, то есть, однокомнатная квартира на одного человека, будто ты снимаешь себе номер. Все что тебе нужно - есть, но оно маленькое", - дополнила свой ответ Екатерина.