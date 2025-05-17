Ні запахів, ні бруду: 7 лайфхаків, як швидко та легко прибрати салон автомобіля

Сода як універсальний поглинач запахів

Харчова сода чудово вбирає запахи та освіжає оббивку. Посипте нею сидіння й килимки, залиште на 15-20 хвилин, а потім пропилососьте. Регулярне використання соди допоможе уникнути стійких запахів у салоні.

Зубна щітка для важкодоступних місць

Стара зубна щітка - незамінний інструмент для чищення вентиляційних решіток і швів сидінь. Вона легко проникає туди, куди не дістатися губкою чи ганчіркою. Для кращого ефекту нанесіть трохи миючого засобу. Такий підхід дозволяє прибрати бруд навіть у найменших щілинах.

Саморобний ароматизатор з ефірними оліями

Кілька крапель ефірної олії на дерев’яній прищіпці - і у вас вже готовий ароматизатор. Прикріпіть прищіпку до вентиляційної решітки - і салон наповниться приємним запахом. Це екологічна альтернатива магазинним ароматизаторам. Ви самі обираєте аромат і не вдихаєте зайву хімію.

Чистка підстаканників за допомогою носка та склянки

Надіньте чистий носок на склянку, збризніть його мийним засобом і вставте в підстаканник. Обертайте склянку всередині, щоб прибрати бруд і липкі плями. Цей метод швидкий, зручний і ефективний. Особливо корисно, якщо ви часто вживаєте напої в дорозі.

За допомогою перевірених лайфхаків прибрати салон авто можна швидше та без зайвих зусіль (фото: Freepik.com)

Видалення шерсті тварин гумовою щіткою

Гумова щітка або рукавичка допоможуть швидко зібрати шерсть з сидінь і килимків. Злегка зволожте тканину для кращого ефекту. Волога притягує шерсть і полегшує її збирання. Цей спосіб ідеально підходить для власників собак і котів.

Слайм для очищення вентиляційних решіток

Саморобний слайм легко проникає в решітки та витягує пил і сміття. Зробити його можна з клею ПВА, піни для гоління і тетраборату натрію. Натискайте слайм у важкодоступні місця, а потім акуратно витягайте. Це весело, ефективно і бюджетно.

Піна для гоління проти запотівання вікон

Нанесіть трохи піни для гоління на внутрішню сторону скла і рівномірно розітріть. Потім витріть сухою серветкою до блиску. Така обробка створює захисну плівку, яка перешкоджає запотіванню. Особливо корисно восени й узимку.