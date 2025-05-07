Геть "бабусин запах": 5 дуже легких способів повернути свіжість килимам без хімії

Килими у вашому домі щодня піддаються великим навантаженням: постійний рух людей, розливи та плями. Але за допомогою кількох звичних інгредієнтів ви можете ефективно усунути ці запахи.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає про найбільш ефективні методи дезодорації килимів.

Як дезодорувати килим за допомогою соди

Сода - потужний поглинач запахів, що робить її відмінним вибором для очищення килимів. Щоб дезодорувати килим содою:

Просійте соду через сито, щоб уникнути грудок.

Рівномірно посипте соду на поверхню килима, акуратно втираючи її руками.

Залиште соду на кілька годин або на ніч.

Пропилососьте килим, щоб видалити всю соду.

Як дезодорувати килим за допомогою оцту

Оцет - чудовий варіант для усунення запахів плісняви та нейтралізації бактерій у килимах. Для цього:

Змішайте 1 частину оцту та 2 частини теплої води у пульверизаторі.

Легко розпиліть розчин на ділянки, що мають запах плісняви, але не перенасичуйте килим.

Дайте оцту діяти протягом 15-20 хвилин, після чого промокніть надлишки рушником.

Після висихання запах оцту зникне разом із неприємними запахами.

Як дезодорувати килим за допомогою борної кислоти

Борна кислота - ефективний дезодоратор для килимів, але її слід використовувати з обережністю:

Змішайте рівні частини борної кислоти та соди.

Рівномірно посипте суміш на килим.

Втирайте суміш у волокна килима.

Залиште суміш на 15-20 хвилин, уникаючи контакту дітей та тварин із сумішшю.

Пропилососьте килим, щоб видалити залишки борної кислоти та соди.

Килими треба регулярно чистити (фото: Freepik.com)

Як дезодорувати килим за допомогою лимона

Лимон також є ефективним засобом для усунення запахів завдяки своєму цитрусовому аромату. Для цього:

Почніть з чистого та сухого килима, пропилососивши його для видалення бруду.

Видавіть сік кількох лимонів у пульверизатор і розведіть його водою.

Легко розпиліть лимонний розчин на килим, уникаючи його намокання.

Дайте розчину висохнути природним шляхом.

Після повного висихання килим пропилососьте для підняття волокон та видалення залишкових частинок.

Як дезодорувати килим за допомогою горілки

Горілка без запаху - ефективний засіб для нейтралізації запахів завдяки своїм властивостям вбивати бактерії. Для цього:

Налийте безсмакову горілку в пульверизатор.

Легко розпиліть горілку на килим, не пересичуючи його.

Дайте їй діяти 15-20 хвилин, за потреби промокнувши надлишки рушником.

Після висихання неприємні запахи зникнуть.

Поради для збереження свіжості килима

Щоб зберігати свіжий аромат килима довше, дотримуйтесь цих порад.

Регулярне прибирання. Пропилососьте килими не менше одного разу на тиждень для видалення бруду і запобігання запахам.

Швидке усунення розливів. Не чекайте, поки розливи висохнуть. Швидко їх очищайте, щоб уникнути плям і неприємних запахів.

Використання килимків при входах. Покладіть килимки біля дверей, щоб зменшити кількість бруду, що потрапляє на килими.

Забезпечення вентиляції. Забезпечте належну вентиляцію в приміщеннях з килимами, щоб уникнути появи затхлого запаху.

Звичка використовувати соду. Раз на тиждень або місяць посипайте килим содою і пропилососьте його, щоб підтримувати свіжість.

З допомогою цих простих методів ваші килими залишатимуться свіжими і приємними на дотик протягом тривалого часу!