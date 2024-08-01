Ні турбот, ні клопоту: 5 зірок, які категорично не хочуть мати дітей

Кендалл Дженнер

З усіх сестер Кардаш'ян-Дженнер тільки Кендалл поки що не має дітей. Однак модель не прагне наслідувати приклад інших членів сім'ї чи дослухатися до їхніх порад. У неї свої плани на життя.

Проте матір Кріс Дженнер турбує той факт, що Кендалл поки що не подарувала їй онуків. Родичі постійно нагадують моделі про те, що "час іде".

Дівчина, якій зараз 28 років, вважає, що у неї ще багато часу і вона зможе стати матір'ю, якщо дійсно захоче. Поки що вона не готова до батьківства.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Сара Полсон

Акторка віддає перевагу нестандартним ролям і відома своїми яскравими образами. Світ кіно настільки захоплює Сару Полсон, що вона поставила особисте життя на другий план.

Хоча у неї є коханий чоловік, вона не поспішає заводити дітей. Сара не вважає себе прихильницею концепції "чайлдфрі" і не виключає можливості материнства в майбутньому. Тому вона вирішила заморозити свої яйцеклітини про всяк випадок.

Наразі Полсон не готова відмовлятися від своїх досягнень і впевнена, що поєднувати кар'єру і материнство буде дуже складно.

Сара Полсон (фото: instagram.com/mssarahcatharinepaulson)

Рене Зеллвегер

Щоб почуватися щасливою і повноцінною, Рене Зеллвегер вважає, що їй не обов'язково мати дітей. Після того, як її персонаж у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс" стає матір'ю, акторку почали активно запитувати про материнство і в реальному житті.

Хоча Зеллвегер не вважає себе прихильницею концепції "чайлдфрі", материнство не є для неї однією з головних цілей. Актриса стверджує, що, якщо вона завагітніє, це її не засмутить. Наразі вона почувається щасливо і без дітей.

Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/renee__zellweger)

Джаред Лето

Джаред Лето більше зосереджений на своїй кар'єрі та собі. Тому жодне з його численних стосунків не завершилося шлюбом. Джаред відкрито зізнається в інтерв'ю, що не готовий присвячувати багато часу дітям і вважає неправильним делегувати їхнє виховання родичам або няням.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto​​​​​​​)

Кім Кетролл

Кім Кеттролл, одна з найвидатніших актрис серіалу "Секс і місто", прийняла рішення відмовитися від материнства назавжди. Протягом усього свого життя вона вірить у те, що діти можуть стати лише труднощами для їхніх батьків.

Кім Кетролл (фото: instagram.com/kimcattrall​​​​​​​)