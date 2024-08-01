Ни забот, ни хлопот: 5 звезд, которые категорически не хотят иметь детей

Кендалл Дженнер

Из всех сестер Кардашьян-Дженнер только Кендалл пока не имеет детей. Однако модель не стремится следовать примеру других членов семьи или прислушиваться к их советам. У нее свои планы на жизнь.

Однако мать Крис Дженнер беспокоит тот факт, что Кендалл пока не подарила ей внуков. Родственники постоянно напоминают модели о том, что «время идет».

Девушка, которой сейчас 28 лет, считает, что у нее еще много времени и она сможет стать матерью, если действительно захочет. Пока что она не готова к родительству.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Сара Полсон

Актриса предпочитает нестандартные роли и известна своими яркими образами. Мир кино настолько увлекает Сару Полсон, что она поставила личную жизнь на второй план.

Хотя у нее есть любимый мужчина, она не спешит заводить детей. Сара не считает себя поклонницей концепции "чайлдфри" и не исключает возможности материнства в будущем. Поэтому она решила заморозить свои яйцеклетки на всякий случай.

Пока Полсон не готова отказываться от своих достижений и уверена, что совмещать карьеру и материнство будет очень сложно.

Сара Полсон (фото: instagram.com/mssarahcatharinepaulson)

Рене Зеллвегер

Чтобы чувствовать себя счастливой и полноценной, Рене Зеллвегер считает, что ей не обязательно иметь детей. После того, как ее персонаж в фильме "Дневник Бриджит Джонс" становится матерью, актрису начали активно спрашивать о материнстве и в реальной жизни.

Хотя Зеллвегер не считает себя сторонницей концепции "чайлдфри", материнство не является для нее одной из главных целей. Актриса утверждает, что, если она забеременеет, это ее не расстроит. Сейчас она чувствует себя счастливо и без детей.

Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/renee__zellweger)

Джаред Лето

Джаред Лето больше сосредоточен на своей карьере и себе. Поэтому ни одно из его многочисленных отношений не завершилось браком. Джаред открыто признается в интервью, что не готов посвящать много времени детям и считает неправильным делегировать их воспитание родственникам или няням.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto​​)

Ким Кетролл

Ким Кэттролл, одна из величайших актрис сериала "Секс и город", приняла решение отказаться от материнства навсегда. В течение всей своей жизни она верит в то, что дети могут стать только трудностями для их родителей.

Ким Кетролл (фото: instagram.com/kimcattrall​​)