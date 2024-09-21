Де жити гірше - на нижніх чи верхніх поверхах

Життя у багатоповерхівці має свої нюанси залежно від того, на яких поверхах розташована ваша квартира.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило, де більше мінусів - у проживанні на верхніх чи ж на нижніх поверхах.

Недоліки життя на низьких поверхах

Шум

Якщо ваша квартира розташована на першому поверсі, приготуйтеся до постійного фону шуму. Діти на майданчику, автомобілі, які паркуються під вікнами, або нескінченні ремонти можуть стати джерелом постійної напруги.

Додаткова звукоізоляція не завжди рятує, а постійний шум не лише дратує, але й збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Запахи

Неприємні запахи на нижніх поверхах - справжня проблема. Вихлопні гази від машин, тютюновий дим від курців на лавках біля під'їзду та навіть запахи зі сміттєвих урн - все це може проникати у квартиру.

Це не тільки неприємно, але й шкідливо для здоров'я, оскільки збільшується ризик розвитку захворювань дихальної системи.

Вологість

Сирість і вологість часто є супутниками перших поверхів. Якщо будинок був побудований із недотриманням технологій, з підвалу може проникати волога. Вона сприяє появі плісняви, що негативно впливає на здоров’я, викликаючи алергії та інші захворювання.

Нестача світла

Нижні поверхи часто потерпають від поганого природного освітлення через дерева чи сусідні будинки. Це не тільки погіршує настрій, але й призводить до постійної втоми та зниження психічного здоров'я.

Якщо не буде електрики, то без ліфта підійматися на високий поверх не зовсім просто (фото: Pixabay.com)

Мінуси життя на високих поверхах

Проблеми з соціальною активністю дітей

Діти, що живуть на високих поверхах, зазвичай менше часу проводять на вулиці. Батьки бояться відпускати їх самих через віддаленість від двору, а підійматися ліфтом самостійно діти можуть лише у старшому віці.

Труднощі з наданням медичної допомоги та евакуацією

У старих будинках без ліфта, жителям верхніх поверхів доводиться довго чекати на медиків, які мають підійматися пішки. Під час пожеж чи інших небезпечних ситуацій евакуація з верхніх поверхів займає більше часу, що підвищує ризики.

Жара влітку

Влітку верхні поверхи нагріваються набагато сильніше, ніж нижні. Сонячні промені цілий день прогрівають стіни, особливо на верхньому поверсі, де додатково тепло може виходити від даху.

Перепади тиску через швидкі ліфти

Швидкий підйом на високі поверхи може супроводжуватись неприємними відчуттями: темніє в очах, закладає вуха. Це особливо відчувається для людей із проблемами серцево-судинної системи та вагітних жінок.

Вібрації

Жителі верхніх поверхів часто відчувають вібрації через транспортні шляхи під вікнами. Хоч вони не завжди фізично помітні, але можуть викликати тривожність та дискомфорт.

І що ж обрати?

Нижні й верхні поверхи мають свої переваги та недоліки. Найкращим варіантом для здоров’я вважається "золота середина" - житло на поверхах із п’ятого по восьмий.