Естетика недосконалості. Як вабі-сабі збагачує простір і чому нам не затишно в "ідеальному" інтер’єрі

Чому естетика недосконалості стає популярною

Естетику недосконалості в інтер’єрі часто розглядають в контексті вабі-сабі. Це японська концепція, яка оспівує красу простоти, недосконалості, непостійності, швидкоплинності та незавершеності. Це ключові традиційні естетичні принципи в Японії, якими нещодавно почали захоплюватись в західних країнах. У дизайні інтер’єру використання вабі-сабі означає створення органічних, автентичних і живих просторів.

Вабі-сабі у повноцінному втіленні передбачає досить специфічний стиль інтер’єру, повністю побудований на натуральних матеріалах, природних кольорах та мінімалістичному оздобленні. Але естетику недосконалості можна розглядати в ширшому контексті і поєднувати з іншими трендами та стилями, зокрема максималізмом.

10 років тому всі захоплювались класичним європейським мінімалізмом, інтер’єри здебільшого були ідеальними та "стерильними" - довершена обробка матеріалів, ніяких необрізних країв дерева чи нерівностей у меблях.

Тренди змінюються за принципом циклічності, і згодом людям захотілось чогось більш живого, насиченого, затишного. Відмова від ідеальності стає широким феноменом, який ми бачимо і за межами дизайну інтер’єру, наприклад з’являється втома від ідеальних картинок і історій в соцмережах, більш реалістично починають виглядати креативи брендів.

Ці тенденції притягують в інтер’єр природні елементи поряд зі сміливими та яскравими акцентами, що характерні для максималізму.

Принцип естетичної недосконалості також добре вписується в концепцію сталості та етичного споживання. Наприклад, аби створити стандартизовані меблі з глибокою обробкою відбувається багато відбраковки. Якщо від цього відмовитись, матеріал використовуватиметься більш раціонально, буде менше відходів.

Приклад дизайну вабі-сабі (фото: Unsplash)

Природні елементи - ключове в естетиці недосконалості. Чому вони нам подобаються?

Багато світових досліджень говорять про позитивний вплив натуральних матеріалів у приміщеннях. Дизайн на основі природності називають біофільним.

Наприклад, згідно з дослідженням Human Spaces про "Глобальний вплив біофільного дизайну на робочому місці" (The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace), продуктивність співробітників в таких приміщеннях підвищується на 15% у порівнянні з тими, хто працює у виключно штучному просторі.

"Це говорить про те, що натуралістичні візуальні елементи розкривають багату сенсорну інформацію, подібну до тієї, яку ми зустрічаємо в нашому природному оточенні. У такому середовищі ми, як правило, відчуваємо менший стрес і тривогу, більш розслаблені та зацікавлені", - пояснює Зюзюк.

Це, за словами архітектора, цілком логічно, бо людська психіка сформувалась у природному середовищі. І людські простори до початку масового будівництва та виробництва матеріалів для оздоблення й меблів були споріднені з цим середовищем.

Природні елементи не мають характерних для людських виробів однакових форм, різких країв прямих кутів та ліній. Натомість вони дуже різноманітні, часто асиметричні, з вигнутими краями, високою контрастністю, неповторними фактурами.

Наприклад, дерево у дизайні з “недосконалістю” майже не оброблюють, а лишають справжнім, у своїй формі, з корою, з тріщинами, смолою.

"Такі елементи мають багатий вплив на оточення: ти розумієш, що дереву сотні років, воно росло і бачило багато чого, і це нагадує, яке наше життя швидкоплинне і красиве одночасно (тут вабі-сабі вайб)", - пояснює Вадим.

Сучасний інтер’єр складно уявити цілком природним, але для позитивного впливу буде достатньо кількох елементів. Навіть простий сірий інтер’єр плюс необроблений дерев’яний столик - це вже завершена композиція.

"На мою думку, краса недосконалості природних елементів гарно підкреслює навколишню досконалість, яка стає ще більш витонченою і продуманою, набуває цінності. На контрасті ці протилежності підтримують одна одну та збагачують простір", - каже дизайнер.

Атмосферу природності можуть підтримувати і вироби, що відтворюють нелінійні, живі форми та патерни, навіть якщо самі по собі матеріали в них не мають текстури живої природи. Природні кольори в таких інтер’єрах ми використовуємо по максимуму, вони підтримують загальний вайб, але не виключають яскравих акцентів.

Ресторан в Києві (фото: Znak Design)

Недосконалість не означає хаос

Коли ми втілюємо в інтер’єрі щось з естетики недосконалості, ні композиція, ні загальний задум не мають від цього страждати. Меблі з необробленою деревиною чи стіна з рельєфним каменем мають бути акцентами, якщо ж їх включати у простір непродумано чи додавати забагато, інтер’єр стане нагромадженням різних об’ємів та форм.

Якщо ми додаємо якісь старі чи спеціально зістарені об’єкти, наприклад, затертий шкіряний диван, має бути інший підтримуючий елемент - наприклад, затерті стіни чи підлога. Тоді це буде цілісний дизайн, що дихає історією в сучасному виконанні.

"Естетика недосконалості надає простору глибини, автентичності та характеру. Вона нагадує нам, що життя, як і інтер'єр, не повинне бути ідеальним, щоб бути прекрасним", - коментує експерт.

Віддаючи перевагу природним матеріалам та органічним формам, ми створюємо середовища, де почуваємось комфортно, звільняючись від тиску ідеальності.

"У цьому й полягає справжня краса - в гармонії між досконалістю та недосконалістю, яка робить наші простори не тільки естетично привабливими, але й живими", - резюмує Зюзюк.

Заміський будинок в Богуславі (фото: Znak Design)