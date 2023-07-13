Ні на метр не наблизяться. П'ять природних запахів, які не терплять комарі та мошки

Евкаліпт

Цей запах комарі та мошки не переносять чи не найбільше. Річ у тому, що листя евкаліпта виробляє хімічні речовини ліналоол і гераніол, які комахи не люблять.

Олія евкаліпта в чистому вигляді може бути занадто концентрованою й для людей. Тому можна використовувати його у вигляді мила та свічок, щоб ефективно боротися з непроханими гостями вдома.

Цитрус

Комарі ненавидять грейпфрут, оскільки він містить речовину під назвою нуткатон. Цитрусові запахи можна використовувати в будь-якій зручній для вас формі: мило, свічки, ароматизатор тощо.

До того ж вони мають бадьорливий ефект і для людей. Поставте свій цитрус біля вікна чи відчинених дверей, щоб комарі навіть не зазирали до вас.

Перцева м'ята

М'ятні аромати неприємні для гострих почуттів комара. Навіть просто присутність м'яти може відлякати цих настирливих комах.

Цікавим застосування перцевої м'яти є її перетворення на репелент. Подрібніть листя та змішайте його з іншою ароматичною олією, яка вам подобається, чи простою водою.

До слова м'ятна олія також ефективно знімає свербіж після укусу комах.

Розмарин

Цю спецію можна використовувати не лише для приготування страв чи для волосся, а і як репелент проти комарів. Ви так само можете додати розмарин до іншої олії чи води й розпилювати навколо себе для відлякування комарів.

Лаванда

Лаванда - це улюблений аромат для багатьох людей, але комарі не можуть її терпіти. Їм не подобається її різкий аромат, тому вони тримаються подалі за будь-яку ціну.

Як і більшість рослин, лаванду можна використовувати шляхом екстрагування олій і нанесення безпосередньо на шкіру чи створення спрею для тіла.