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Ни на метр не приблизятся. Пять естественных запахов, которые не терпят комары и мошки

Какие запахи отпугивают комаров (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Летом и в начале осени комары и мошки очень активны. Особенно по вечерам, когда спадает жара, и больше людей выходят на улицу. Естественно, можно воспользоваться аптечными репеллентами. Но если вы поклонник народных методов, есть несколько запахов, которые комары и мошки не переносят.

О них рассказали на сайте Express.

Эвкалипт

Этот запах комары и мошки не переносят больше всего. Дело в том, что листья эвкалипта производят химические вещества линалоол и гераниол, которые насекомые не любят.

Масло эвкалипта в чистом виде может быть слишком концентрированным и для людей. Поэтому можно использовать его в виде мыла и свечек, чтобы эффективно бороться с незваными гостями дома.

Цитрус

Комары ненавидят грейпфрут, поскольку он содержит вещество под названием нуткатон. Цитрусовые запахи можно использовать в любой удобной для вас форме: мыло, свечи, ароматизатор и т. д.

К тому же у них достаточно бодрствующий эффект и для людей. Поставьте свой цитрус у окна или открытой двери, чтобы комары даже не заглядывали к вам.

Перечная мята

Мятные ароматы неприятны для острых чувств комара. Даже просто присутствие мяты может отпугнуть этих назойливых насекомых.

Интересным применение перечной мяты является ее превращение в репеллент. Измельчите листья и смешайте их с другим ароматическим маслом, которое вам нравится, или простой водой.

К слову, мятное масло также эффективно снимает зуд после укуса насекомых.

Розмарин

Эту специю можно использовать не только для приготовления блюд или для волос, но и как репеллент против комаров. Вы также можете добавить розмарин к другому маслу или воде и распиливать вокруг себя для отпугивания комаров.

Лаванда

Лаванда - это любимый аромат для многих людей, но комары не могут ее терпеть. Им не нравится ее резкий аромат, поэтому они держатся подальше любой ценой.

Как и большинство растений, лаванда может использоваться путем экстрагирования масел и нанесения непосредственно на кожу или создания спрея для тела.

Раньше мы рассказывали, какими способами можно отпугнуть комаров на открытом воздухе.

Читайте также, каких людей комары обычно не кусают.

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