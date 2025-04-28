Ні в якому разі з чаєм: топ-5 продуктів, які шкодять вашому здоров'ю

Молочні продукти (молоко, вершки, сир)

Багато хто звик додавати молоко або вершки до чаю, вважаючи, що це робить напій м'якшим та смачнішим. Однак, наукові дослідження показують, що поєднання чаю з молочними продуктами може суттєво знизити вміст та біодоступність корисних антиоксидантів, якими багатий чай, особливо зелений та чорний. Молочні білки, зокрема казеїн, можуть зв'язуватися з катехінами – потужними антиоксидантами чаю - утворюючи великі молекули, які гірше засвоюються організмом. В результаті, потенційна користь чаю для серцево-судинної системи, профілактики раку та загального здоров'я може бути значно зменшена.

Продукти, багаті на залізо (червоне м'ясо, печінка, бобові)

Чай, особливо чорний, містить таніни - поліфенольні сполуки, які можуть зв'язуватися з негемовим залізом (яке міститься в рослинній їжі та молочних продуктах) у травному тракті, утворюючи нерозчинні комплекси, що погано всмоктуються. Вживання чаю одразу після або під час їжі, багатої на залізо, може значно знизити засвоєння цього важливого мінералу, що особливо небезпечно для людей, схильних до залізодефіцитної анемії, вагітних жінок та дітей. Рекомендується вживати чай не раніше ніж за годину до або після споживання продуктів, багатих на залізо.

Лимон та інші кислі фрукти

Додавання лимона до чаю є досить поширеною практикою, яка, як вважається, покращує смак та додає вітаміну С. Однак, поєднання чаю, особливо чорного, з кислими фруктами, багатими на оксалати (наприклад, лимон, грейпфрут, помідори), може підвищити ризик утворення оксалатних каменів у нирках у людей, схильних до цього захворювання. Оксалати - це солі щавлевої кислоти, які у великих кількостях можуть кристалізуватися в нирках.

Жирна та смажена їжа

Вживання чаю разом з жирною та смаженою їжею може призвести до неприємних відчуттів у шлунку, таких як важкість, здуття та дискомфорт. Чай сам по собі може стимулювати вироблення шлункового соку, а жирна їжа уповільнює травлення. Їхнє одночасне вживання може перевантажити травну систему. Крім того, жири можуть частково блокувати засвоєння корисних речовин, що містяться в чаї.

Деякі лікарські препарати

Чай містить кофеїн та інші біологічно активні сполуки, які можуть взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, змінюючи їхню ефективність або посилюючи побічні ефекти. Особливо обережними слід бути при одночасному вживанні чаю з:

Препаратами заліза

Як вже згадувалося, таніни в чаї можуть знижувати засвоєння заліза з лікарських засобів.

Стимуляторами центральної нервової системи

Кофеїн у чаї може посилювати дію таких препаратів, призводячи до нервозності, безсоння та підвищеного серцебиття.

Деякими антикоагулянтами

Існують дані про можливу взаємодію чаю з препаратами, що розріджують кров.

Ліками для лікування серцево-судинних захворювань

Вживання великої кількості чаю може впливати на дію деяких серцевих препаратів.

Якщо ви приймаєте будь-які лікарські засоби, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо можливих взаємодій з чаєм та іншими напоями.

Коли чай приносить максимальну користь?

Щоб чай приносив максимальну користь та не спричиняв небажаних наслідків, рекомендується вживати його окремо від основних прийомів їжі, за годину до або після них. Найкращий час для чаювання - між сніданком та обідом, або між обідом та вечерею. Також варто надавати перевагу свіжозавареному чаю без додавання цукру, молока або лимона (особливо якщо у вас є проблеми з нирками або анемія).