Необычный способ покрасить яйца простой шелухой. Результат удивит всех
Покраска яиц луковой шелухой к Пасхе - самый популярный способ украсить символ праздника. Вы можете просто отварить десяток в шелухе, а можете сделать это необычно, чтобы удивить свою семью.
Оригинальным способом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube-канале.
Вам понадобится:
- Луковая шелуха (из красного и зеленого лука)
- Уксус - 2 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Вода - 1 литр
- Сетка для овощей или марля.
Инструкция
Нарежьте в посуду шелуху. Возьмите сетку, в которой продаются овощи, или марлю. Смочите яйцо водой и выкатайте в кусочках шелухи.
Выложите немного шелухи на сетку. Заверните яйцо в сетку, завяжите и отрежьте. Так сделайте с каждым из яиц.
Оставшуюся шелуху залейте водой (1 литр). Добавьте 2 столовых ложки уксуса и столовую ложку соли. Проварите в течение 30 минут, охладите.
Залейте яйца комнатной температуры и проварите минут 10. Или залейте уже отваренные яйца и оставьте в растворе. Чем дольше - тем красивее цвет. Смажьте каждое яйцо растительным маслом.
Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в Великую субботу.
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