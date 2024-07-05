Незвичний інгредієнт: рецепт смачного супу з баклажанами

Експериментувати з приготуванням досить простої першої страви можна нескінченно, змінюючи консистенцію супу та його температуру. Або ж лише додаючи нові інгредієнти - як, наприклад, баклажан - урізноманітнюючи меню.
Про те, як приготувати холодний борщ з яйцем за литовським рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Для приготування цього смачного супу з незвичним овочевим інгредієнтом, потрібні наступні продукти:
На початку приготування цього супу підготуйте всі продукти. Картоплю необхідно помити, почистити від шкірки і нарізати на великі кубики.
Перекладіть нарізану картоплю до каструлі, залийте водою або бульйоном, поставте на вогонь. Не обов'язково використовувати бульйон з м'яса, достатньо і бульйону з овочевого кубика.
Помідори помийте, покладіть до глибокої миски і залийте окропом так, щоб вода повністю покрила овочі. Залиште помідори на 5 хвилин, в цей час очистьте цибулю і наріжте її на маленькі кубики
Злийте з помідорів воду, на шкірці овочів зробіть тонкий надріз, та очистьте помідори. Після цього наріжте їх на великі кубики.
Помийте перці, видаліть плодоніжки. Після цього розріжте овочі навпіл, видаліть насіння - та наріжте перці широкими смужками. Моркву потрібно помити, очистити від шкірки, нарізати на невеликі кубики.
Баклажан помийте, відріжте верхівку і зніміть шкірку з овочу. Якщо баклажан молодий, шкірку знімати не потрібно. Очищений баклажан наріжте на великі кубики.
М'ясо промийте, зачекайте, доки стече рідина - і так само наріжте на великі кубики.
Розігрійте на пательні олію, всипте цибулю, обсмажте її до розм'якшення. Після цього додайте моркву, і смажте інгредієнти до легкого зарум'янення. Потім додайте м'ясо, також злегка обсмажте.
Додайте до продуктів в пательні перець та баклажани, підсоліть та поперчіть до свого смаку. Після того, як овочі стануть м'якими, додайте помідори.
Приготуйте засмажку до супу (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Протушкуйте інгредієнти для супу протягом 2-3 хвилин - і перекладіть в каструлю з картоплею. Перемішайте суп, за потреби, якщо страва надто густа, долийте окропу або бульйону.
Варіть до готовності, при подачі прикрасьте вимитою подрібненою зеленню.
До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати литовський холодний борщ з яйцем.
Крім цього, писали про те, як готувати холодний український суп буронець.