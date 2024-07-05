Незвичний інгредієнт: рецепт смачного супу з баклажанами

Що потрібно для м'ясного супу з баклажаном

Для приготування цього смачного супу з незвичним овочевим інгредієнтом, потрібні наступні продукти:

бульйон (або вода) - 2 л;

баклажан - 1 шт.;

м'ясо - 300 г;

картопля (середнього розміру) - 5 шт.;

морква - 1-2 шт.;

перець болгарський - 2-3 шт.;

помідори - 4-5 шт.;

цибуля - 1 шт.;

зелень - до смаку;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати суп з баклажаном

На початку приготування цього супу підготуйте всі продукти. Картоплю необхідно помити, почистити від шкірки і нарізати на великі кубики.

Перекладіть нарізану картоплю до каструлі, залийте водою або бульйоном, поставте на вогонь. Не обов'язково використовувати бульйон з м'яса, достатньо і бульйону з овочевого кубика.

Помідори помийте, покладіть до глибокої миски і залийте окропом так, щоб вода повністю покрила овочі. Залиште помідори на 5 хвилин, в цей час очистьте цибулю і наріжте її на маленькі кубики

Злийте з помідорів воду, на шкірці овочів зробіть тонкий надріз, та очистьте помідори. Після цього наріжте їх на великі кубики.

Помийте перці, видаліть плодоніжки. Після цього розріжте овочі навпіл, видаліть насіння - та наріжте перці широкими смужками. Моркву потрібно помити, очистити від шкірки, нарізати на невеликі кубики.

Баклажан помийте, відріжте верхівку і зніміть шкірку з овочу. Якщо баклажан молодий, шкірку знімати не потрібно. Очищений баклажан наріжте на великі кубики.

М'ясо промийте, зачекайте, доки стече рідина - і так само наріжте на великі кубики.

Розігрійте на пательні олію, всипте цибулю, обсмажте її до розм'якшення. Після цього додайте моркву, і смажте інгредієнти до легкого зарум'янення. Потім додайте м'ясо, також злегка обсмажте.

Додайте до продуктів в пательні перець та баклажани, підсоліть та поперчіть до свого смаку. Після того, як овочі стануть м'якими, додайте помідори.

Приготуйте засмажку до супу (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Протушкуйте інгредієнти для супу протягом 2-3 хвилин - і перекладіть в каструлю з картоплею. Перемішайте суп, за потреби, якщо страва надто густа, долийте окропу або бульйону.

Варіть до готовності, при подачі прикрасьте вимитою подрібненою зеленню.