Незвичайний та нервовий тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 26 грудня по 1 січня

Овен

Зарядіться енергією та силами, тому що тиждень може виявитися дуже складним. Ще він стане непередбачуваним і дуже вимогливим щодо внутрішніх ресурсів. Всі сили киньте на ті справи, які потребують максимальної уваги.

Повноцінний відпочинок буде дуже важливим, тому що сильна втома вплине на ваш настрій. Будьте сконцентровані та готові до дій.

Телець

Намагайтеся не лаяти себе за минулі помилки й в цілому - відпустіть своє минуле. Спогади можуть позбавити вас мотивації та призвести до поганих думок. А вам знадобляться всі сили – очікується шквал завдань та проблем у справах та роботі. Тільці зможуть легко пережити цю бурю.

Велике значення матиме, якими людьми ви оточите себе і чим займатиметеся. Правильно розставте пріоритети, щоб останні дні були сприятливими. Наприкінці року ви зустрінете людей, які нададуть допомогу та підтримку.

Близнюки

Постарайтеся останніми днями провести очищення всього свого простору, щоб позбутися негативних думок, непотрібних справ і людей, з якими нічого не пов'язує. Це потрібно, щоб зустріти рік оновленими та позитивними.

Вибачте всім тих, хто ображав вас у 2022 році, грубіянив, переходив дорогу. Залиште все це у минулому, щоб цей вантаж не тягнувся з вами у майбутнє.

У середу можлива небезпека від ретро-Меркурію та його з'єднання з Венерою - утримайтеся від довгої роботи в офісі та далеких поїздок за кермом. Більше відпочивайте.

Рак

Для зустрічі нового 2023 року Ракам потрібно максимально навести лад у своєму будинку та створити там затишок та тепло. Це допоможе дім перетворити на місце сили та гармонії.

Тиждень стане відносно спокійним, але проблем уникнути не вдасться. Будьте трохи уважнішими та не провокуйте рідних на негатив. Стати однією командою - так ви впораєтеся з будь-якими труднощами швидко і легко.

Лев

Вам необхідно якнайшвидше відновити втрачену життєву енергію та сили. Підготовка до свят пройде без проблем і у вас з'явиться час для прикрашання будинку, прибирання, покупки подарунків, спілкування з рідними та навіть для романтичного побачення.

Залишайтеся послідовними та не хапайтеся відразу за кілька справ одночасно. Якщо з'явиться бажання сховатись від усього світу, то виділіть собі час на самотність, а потім знову виходьте до людей.

Діва

Приділіть цього тижня особливу увагу своєму здоров'ю та постарайтеся зустріти 2023 рік у гарному настрої. Цей тиждень може стати відправною точкою в нове життя, хоча таким він може і не здатися.

Можуть відбуватися приховані процеси у житті Дів, наслідки яких стануть доленосними. А життя точно вже не буде таким, як у минулому.

Терези

У вас відкриється друге дихання, і ви зможете довести до фіналу всі справи, які висіли мертвим тягарем довгий час. Енергія та мотивація допоможуть впоратися з усіма справами та сил вистачить на підготовку до нового року.

Якоїсь миті ви відчуєте сильну втому. Якщо щось піде не так - не переживайте і не бійтеся в істериці. Знайдіть зиск у тому, що, на перший погляд спрямоване на шкоду.

Скорпіон

Для вдалої зустрічі нового року Скорпіонам слід перестати скаржитися на життя. Варто всю свою свідомість перебудувати та замість скарг практикувати подяку за те, що у вас є. Прислухайтесь і придивляйтеся останніми днями року до всього, що може мати хоч якесь значення для успіху.

Варто чіплятися за будь-які можливості, щоб 1 січня не було про що шкодувати. Останній тиждень стане дуже важливим.

Стрілець

Останній тиждень року стане стресовим і, хоча Стрільці стійкіші за інші, у них теж є ризик зірватися і перегоріти. Не перевантажуйте себе в ці дні, знаходьте час для відпочинку та релаксу. Особливо це важливо у середу – найнебезпечніший день тижня.

Вплив ретро-Меркурія цього тижня може стати непередбачуваним. Не варто приймати важливі рішення та робити великі покупки.

Козеріг

На тлі всіх проблем і негараздів Козероги можуть втратити впевненість у собі та стати тривожними. Не давайте поганим думкам поглинути вашу голову, вони можуть стати причиною страху. А це призведе до зниження продуктивності та якості життя.

Не шукайте винних у ваших помилках, адже Козеріг – дуже відповідальний. Хвилинна слабкість та бажання перекласти хоча б частину провини на іншого може завдати вам шкоди.

Водолій

Ваше життя дуже швидко та несподівано зміниться. Пам'ятайте, що кожна медаль має дві сторони. Якщо зміни здаватимуться дуже сприятливими - шукайте підводне каміння. Якщо все здаватиметься в негативному світлі – зачекайте і шукайте щось у цьому гарного.

Поспіх стане головним ворогом Водоліїв в останні дні року та перший день січня. Тимчасово призупиніть розробку нових ідей та приділіть час незакінченим справам.

Риби

Всесвіт допоможе наприкінці року згладити усі ваші внутрішні переживання. Пам'ятайте, що найтемніша ніч перед світанком, а неприємності можуть залучити у ваше життя щось важливе та найкраще.

Налаштуйтеся на оптимізм, вам важливо буде зуміти попросити про допомогу близьких людей і забути хоч на хвилину про гордість. Також допомагайте у відповідь тим, хто простягнув вам руку.