Необычная и нервная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака с 26 декабря по 1 января

Овен

Зарядитесь энергией и силами, так как неделя может оказаться очень сложной. Еще она станет непредсказуемой и очень требовательной в плане внутренних ресурсов. Все силы бросьте на те дела, которые требуют максимального внимания.

Полноценный отдых будет очень важен, так как сильная усталость повлияет на ваше настроение. Будьте сконцентрированы и готовы к действиям.

Телец

Постарайтесь не ругать себя за прошлые ошибки и в целом - отпустите свое прошлое. Воспоминания могут лишить вас мотивации и привести к дурным мыслям. А вам понадобятся все силы - ожидается шквал задач и проблем в делах и работе. Тельцы смогут с легкостью пережить эту бурю.

Большое значение будет иметь, какими людьми вы окружите себя и чем будете заниматься. Правильно расставьте приоритеты, чтобы последние дни года были благоприятными. В конце года вы встретите людей, которые окажут помощь и поддержку.

Близнецы

Постарайтесь в последние дни года провести очистку всего своего пространства, чтобы избавиться от негативных мыслей, ненужных дел и людей, с которыми ничего не связывает. Это нужно, чтобы встретить год обновленными и позитивными.

Простите всех тех, кто обижал вас в 2022 году, грубил, переходил дорогу. Оставьте все это в прошлом, чтобы груз не тянулся с вами в будущее.

В среду возможна опасность от ретро-Меркурия и его соединения с Венерой - воздержитесь от долгой работы в офисе и дальних поездок за рулем. Больше отдыхайте.

Рак

Для встречи нового 2023 года Ракам нужно максимально навести порядок в своем доме и создать там уют и тепло. Это поможет дом превратить в место силы и гармонии.

Неделя станет относительно спокойной, но проблем избежать не удастся. Будьте немного внимательнее и не провоцируйте родных на негатив. Станьте одной командой - так вы справитесь с любыми трудностями быстро и легко.

Лев

Вам необходимо как можно быстрее восстановить утраченную жизненную энергию и силы. Подготовка к праздникам пройдет без проблем и у вас появится время для украшения дома, уборки, покупки подарков, общения с родными и даже для романтического свидания.

Оставайтесь последовательными и не хватайтесь сразу за несколько дел одновременно. Если появится желание спрятаться от всего мира, то выделите себе время на одиночество, а потом снова выходите к людям.

Дева

Уделите на этой неделе особое внимание своему здоровью и постарайтесь встретить 2023 год в хорошем расположении духа и настроении. Эта неделя может стать отправной точкой в новую жизнь, хотя такой она может и не показаться.

Могут происходить скрытые процессы в жизни Дев, последствия которых станут судьбоносными. А жизнь точно уже не будет прежней.

Весы

У вас откроется второе дыхание, и вы сможете довести до финала все дела, которые висели мертвым грузом долгое время. Энергия и мотивация помогут справиться со всеми делами и сил хватит на подготовку к новому году.

В какой-то момент вы почувствуете сильную усталость. Если что-то пойдет не так - не переживайте и не бейтесь в истерике. Найдите выгоду в том, что на первый взгляд направлено во вред.

Скорпион

Для удачной встречи нового года Скорпионам нужно перестать жаловаться на жизнь. Стоит все свое сознание перестроить и вместо жалоб практиковать благодарность за то, что у вас есть. Прислушивайтесь и присматривайтесь в последние дни года ко всему, что может иметь хоть какое-то значение для успеха.

Стоит цепляться за любые возможности, чтобы 1 января не было о чем жалеть. Последняя неделя станет очень важной.

Стрелец

Последняя неделя года станет стрессовой и, хотя Стрельцы более устойчивы, чем остальные, у них тоже есть риск сорваться и перегореть. Не перегружайте себя в эти дни, находите время для отдыха и релакса. Особенно это важно в среду - самый опасный день недели.

Влияние ретро-Меркурия на этой неделе может стать непредсказуемым. Не стоит принимать важные решения и совершать крупные покупки.

Козерог

На фоне всех проблем и неурядиц Козероги могут растерять уверенность в себе и стать тревожными. Не давайте дурным мыслям поглотить вашу голову, они могут стать причиной появления страха. А это приведет к снижению продуктивности и качества жизни.

Не ищите виновных в ваших ошибках, ведь Козерог - очень ответственный. Минутная слабость и желание переложить хотя бы часть вины на другого может причинить вам вред.

Водолей

Ваша жизнь очень быстро и неожиданно изменится. Помните, что у каждой медали есть две стороны. Если изменения будут казаться очень благоприятными - ищите подводные камни. Если все будет казаться в негативном свете - подождите и ищите что-то в этом хорошее.

Спешка станет главным врагом Водолеев в последние дни года и первый день января. Временно приостановите разработку новых идей и уделите время незаконченным делам.

Рыбы

Вселенная поможет в конце года сгладить все ваши внутренние переживания. Помните, что самая темная ночь перед рассветом, а неприятности могут привлечь в вашу жизнь что-то важное и лучшее.

Настройтесь на оптимизм, для вас важно будет суметь попросить о помощи близких людей и забыть хоть на минуту о гордости. Также помогайте в ответ тем, кто протянул вам руку.