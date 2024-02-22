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Незвичайний раритет: на продаж виставили рідкісний спорткар 70-х (фото)

Автомобіль Bricklin SV-1 1974 року випуску (фото: bringatrailer.com)
Автор: Тетяна Самарук

У США на аукціоні продають спорткар Bricklin SV-1 1974 року випуску. Було випущено лише 780 таких автомобілів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим унікальний автомобіль та скільки коштує.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Bring a trailer та Wikipedia.

Характеристика автомобіля

Bricklin SV-1 - це канадський спортивний автомобіль, що випускався з 1974 по 1976 роки на заводі Bricklin Canada Co.

Кузов спорткара виготовлений зі склопластику, а бічні двері мають механізм відкриття "крило чайки". Цей автомобіль був розрекламований як найбезпечніший транспортний засіб.

Автомобіль пофарбований у помаранчевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють 15-дюймові алюмінієві колісні диски Turbo Mag. Вони взуті у спортивні шини BFGoodrich Radial T/A розмірністю 235/60.

Відомо, що перед продажем спорткар відремонтували. Проте в деяких місцях є сліди корозії. Загальний пробіг складає 90 123 км.

В салоні встановлені спортивні сидіння, які виготовлені з вінілу коричневого кольору. Також всередині можна знайти касетну стереосистему та кермо MOMO.

Автомобіль Bricklin SV-1 1974 року випуску (фото: bringatrailer.com)

Який максимальний розгін авто

Автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач та 5,9-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 220 к.с.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 10 секунд.

Максимальна швидкість становить 178 км/год.

Аукціон закінчуються через 6 днів. Зараз максимальна ставка становить 11 775 доларів.

Автомобіль Bricklin SV-1 1974 року випуску (фото: bringatrailer.com)

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