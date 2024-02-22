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Необычный раритет: на продажу выставили редкий спорткар 70-х (фото)

Автомобиль Bricklin SV-1 1974 года выпуска (фото: bringatrailer.com)
Автор: Татьяна Самарук

В США на аукционе продают спортивный автомобиль Bricklin SV-1 1974 года выпуска. Было выпущено только 780 таких автомобилей.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем уникален автомобиль и сколько стоит.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Bring a trailer и Wikipedia.

Характеристика автомобиля

Bricklin SV-1 - это канадский спортивный автомобиль, выпускавшийся с 1974 по 1976 годы на заводе Bricklin Canada Co.

Кузов спорткара изготовлен из стеклопластика, а боковая дверь имеет механизм открытия "крыло чайки". Этот автомобиль был разрекламирован как самое безопасное транспортное средство.

Автомобиль выкрашен в оранжевый цвет. Внешний вид дополняют 15-дюймовые алюминиевые диски колесные Turbo Mag. Они обуты в спортивные шины BFGoodrich Radial T/A размерностью 235/60.

Понятно, что перед продажей спорткар отремонтировали. Однако в некоторых местах есть следы коррозии. Общий пробег составляет 90 123 км.

В салоне установлены спортивные сиденья, изготовленные из винила коричневого цвета. Также внутри можно найти кассетную стереосистему и руль MOMO.

Автомобиль Bricklin SV-1 в 1974 году выпуска (фото: bringatrailer.com)

Какой максимальный разгон авто

Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и 5,9-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 220 л.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10 секунд.

Максимальная скорость составляет 178 км/ч.

Аукцион заканчивается через 6 дней. Сейчас максимальная ставка составляет 11 775 долларов.

Автомобиль Bricklin SV-1 в 1974 году выпуска (фото: bringatrailer.com)

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