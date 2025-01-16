Незвичайний чай може допомогти зменшити ризик діабету і ожиріння

Чай з оливкового листя має багато позитивних ефектів для організму та корисний для імунної системи. Цей природний метод також допомагає нормалізувати високий тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
діабет або підвищений рівень глюкози у крові, ви можете побачити певну користь від прийому екстракту оливкового листя.
Деякі споживають листя в чаї та салаті, також його можна знайти у вигляді добавок.
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Оливковий лист можна не тільки купити в трав’яних магазинах, але й висушити вдома. Важливо додати 1 столову ложку висушеного листя в 1 склянку окропу і дати настоятися 10 хвилин.
Після цього чай з оливкового листя можна процідити. Достатньо випити 3 чашки протягом дня, щоб побачити ефект.
Не рекомендується вживати людям з хронічними захворюваннями, вагітним і жінкам, які годують грудьми, а діабетикам вживати під контролем лікаря. Оскільки він знижує рівень цукру в крові та артеріальний тиск, чай з оливкового листя дуже небезпечний для людей із низьким кров’яним тиском і низьким рівнем цукру в крові.
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