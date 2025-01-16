Необычный чай может помочь снизить риск диабета и ожирения

Чай из оливковых листьев имеет много положительных эффектов для организма и полезен для иммунной системы. Этот естественный метод также помогает нормализовать высокое давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
диабет или повышенный уровень глюкозы в крови, вы можете увидеть определенную пользу от приема экстракта оливковых листьев.
Некоторые потребляют листья в чае и салате, также его можно найти в виде добавок.
Оливковый лист можно не только купить в травяных магазинах, но и высушить дома. Важно добавить 1 столовую ложку высушенных листьев в 1 стакан кипятка и дать настояться 10 минут.
После этого чай из оливковых листьев можно процедить. Достаточно выпить 3 чашки в течение дня, чтобы увидеть эффект.
Не рекомендуется употреблять людям с хроническими заболеваниями, беременным и женщинам, которые кормят грудью, а диабетикам употреблять под контролем врача. Поскольку он снижает уровень сахара в крови и артериальное давление, чай из оливковых листьев очень опасен для людей с низким кровяным давлением и низким уровнем сахара в крови.
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