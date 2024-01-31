Незвичайні способи використання чорного чаю в побуті: корисні лайфхаки

Не поспішайте викидати чайне листя та чайні пакетики після використання, адже їх можна використовувати у побуті. І повірте, чай стане незамінним помічником у багатьох справах вдома, бо він має дуже цікаві особливості.

Як можна використовувати чай у побуті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ivona.

Видалення неприємного запаху

Сухе листя дуже добре абсорбують вологу та запахи, тому його можна використовувати для взуття. Для зручності використовуйте чайні пакетики - їх можна зручно покласти в чоботи на ніч і зранку отримати сухе взуття, яке приємно пахне.

Дерев'яна підлога

Паркет на підлозі - це дуже красиво. Однак доглядати за таким покриттям - нелегка справа. Дерев'яна підлога вимагає особливої уваги, особливо страждає колір покриття. Щоб його освіжити, протріть підлогу міцно завареним чаєм (5 пакетиків на літр води), після основного миття. Але слідкуйте, щоб напій під час процедури був не гарячим.

Маринад для м'яса

Способів маринування м'яса дуже багато і кулінари завжди шукають щось нове та просте, що зробить страву ще ніжнішою. Спробуйте чайний маринад. Заваріть 3 ст. ложки сухого чаю на 300 мл води. Відцідіть заварку, додайте звичні спеції та покладіть у цей маринад м'ясо на дві години.

Для рослин

Чайне листя містить азот та інші поживні речовини, корисні для рослин. Покладіть використані чайні пакетики в горщик із рослинами для поліпшення якості ґрунту. Але пам'ятайте, що рослини люблять чай без цукру.

Ванна

Ванна з чаєм має розслаблюючий ефект. Краще використовувати чай у пакетиках. Вам потрібно взяти 4-5 пакетиків та 3-4 краплі ефірної олії. Це зробить вашу шкіру гладенькою та пружною.

Мішки під очима

Темні круги автоматично роблять навіть найкрасивіші очі змученими. Замість патчів можна спробувати засіб, яким користувалися наші мами - прохолодний компрес з чайних пакетиків. Покладіть їх на очі на 10-15 хвилин, а потім вмийтеся прохолодною водою.

Турбота про волосся

Чорний чай може використовуватися як натуральний засіб для догляду за волоссям. Обполосніть волосся завареним і остиглим чаєм для додання блиску і зміцнення коренів.

Освіжувач для холодильника

Залиште в холодильнику 2-3 свіжих чайних пакетики: вони вберуть у себе неприємні запахи, а натомість подарують тонкий чайний аромат. Не забувайте міняти пакетики з чаєм один раз на тиждень.