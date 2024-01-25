Як видалити наклейку з будь-якої поверхні і не залишити слідів клею та подряпин

Ситуації, коли потрібно видалити наклейку з поверхні, трапляються досить часто. Затерся малюнок або цінник виявився на товарі, який ви хочете комусь подарувати. І зняти таку наклейку, не пошкодивши поверхню, важко.

Як видалити наклейки, щоб не залишити слідів клею та подряпин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Sante.

Без додаткових засобів

Спочатку спробуйте видалити наклейку, не вдаючись до спеціальних засобів. Потягніть за кут наклейки, видаліть папір та клей. Не відривайте тільки папір, інакше вам доведеться потім видаляти клей окремо.

Якщо клей залишився, його можна акуратно зіскребти ножем. Але будьте обережні - цей метод можна використовувати не на всіх поверхнях.

Замочування

Якщо видалити наклейку не вдалося, використовуйте теплу воду. Найкраще цей спосіб підходить для банок, посуду та будь-яких товарів, які можна намочити.

Наповніть ємність гарячою водою та опустіть туди товар із наклейкою. Залишіть на деякий час. Потім спробуйте повністю видалити наклейку.

Спирт

Для цієї процедури вам знадобиться 90% медичного спирту. Нанесіть спирт безпосередньо на клей за допомогою тканини чи ватної палички. Залишіть на кілька хвилин. Далі наклейка має легко відійти сама. Не використовуйте цей метод на делікатних поверхнях, щоб не пошкодити їх.

Рідина для зняття лаку

Візьміть рідину для зняття лаку та ватяні палички. Просочіть ватяні палички рідиною. Потім використовуйте їх, щоб видалити клей із наклейки.

Якщо потрібно і поверхня дозволяє, ви можете застосувати помірний тиск. А наприкінці ретельно промийте поверхню через сильний запах.

Майонез з оцтом

Змішайте 4 столові ложки майонезу з 1 столовою ложкою оцту. Нанесіть цю пасту на область, що очищається. Залишіть на кілька хвилин.

Акуратно підчепіть наклейку - це не повинно викликати проблем. В кінці промийте поверхню, щоб видалити залишки майонезу та оцту. Не використовуйте цей спосіб на тонких поверхнях.