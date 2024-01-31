Необычные способы использования черного чая в быту: полезные лайфхаки

Не спешите выбрасывать чайные листья и чайные пакетики после использования, ведь их можно использовать в быту. И поверьте, чай станет незаменимым помощником во многих делах дома, потому что у него очень интересные особенности.

Как можно использовать чай в быту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ivona.

Удаление неприятного запаха

Сухие листья очень хорошо абсорбируют влагу и запахи, поэтому их можно использовать для обуви. Для удобства используйте чайные пакетики - их можно удобно положить в сапоги на ночь и утром получить сухую обувь, которая приятно пахнет.

Деревянный пол

Паркет на полу - это очень красиво. Однако ухаживать за таким покрытием - нелегкое дело. Деревянный пол требует особого внимания, особенно страдает цвет покрытия. Чтобы его освежить, протрите пол крепко заваренным чаем (5 пакетиков на литр воды) после основного мытья. Но следите, чтобы напиток во время процедуры был не горячим.

Маринад для мяса

Способов маринования мяса очень много и кулинары всегда ищут что-то новое и простое, что сделает блюдо еще более нежным. Попробуйте чайный маринад. Заварите 3 ст. ложки сухого чая в 300 мл воды. Отцедите заварку, добавьте привычные специи и положите в маринад мясо на два часа.

Для растений

Чайные листья содержат азот и другие питательные вещества, полезные для растений. Положите использованные чайные пакетики в горшок с растениями для улучшения качества почвы. Но помните, что растения любят чай без сахара.

Ванна

Ванна с чаем оказывает расслабляющий эффект. Лучше использовать чай в пакетиках. Вам нужно взять 4-5 пакетиков и 3-4 капли эфирного масла. Это сделает вашу кожу гладкой и упругой.

Мешки под глазами

Темные круги автоматически делают даже самые красивые глаза измученными. Вместо патчей можно попробовать средство, которым пользовались наши мамы – прохладный компресс из чайных пакетиков. Уложите их на глаза на 10-15 минут, а затем умойтесь прохладной водой.

Забота о волосах

Черный чай может использоваться как натуральное средство по уходу за волосами. Ополосните волосы заваренными и остывшими чаем для придания блеска и укрепления корней.

Освежитель для холодильника

Оставьте в холодильнике 2-3 свежих чайных пакетика: они впитают в себя неприятные запахи, а подарят тонкий чайный аромат. Не забывайте менять пакетики с чаем раз в неделю.