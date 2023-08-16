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"Мрія" ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)

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Україна, Середа 16 серпня 2023 10:47
"Мрія" ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото) Який вигляд має зараз "Мрія" (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

На початку повномасштабної війни росіяни спалили один із найбільших літаків у світі АН 225 "Мрія". Це сталося під час ракетної атаки на аеропорт у Гостомелі. Загалом на літак було здійснено п'ять авіанальотів з гелікоптерів, які повністю його знищили. Проте сьогодні над відновленням "Мрії" продовжують працювати.

Про це повідомляють у виданні AviaNews.

Який вигляд має "Мрія" зараз

Більшу частину деталей відновити неможливо, тому їх демонтовують.

Під час боїв біля летовища в Гостомелі найбільше постраждала носова частина літака. Вогонь спалив кабіну пілотів повністю з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

&quot;Мрія&quot; ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)&quot;Мрія&quot; ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)&quot;Мрія&quot; ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)

Значна частина "Мрії" постраждала (фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net)

Разом із тим ті деталі, які вціліли, знімають і зберігають для будівництва нової версії авіалайнера, якщо таке рішення буде ухвалять. Наприклад, хвостове оперення зберегло свої функції, тому його можна використати в майбутньому.

Цікаво, що двигуни "Мрії" вже декілька місяців працюють. "Залізна пташка" має шість двигунів Д-18Т. Навесні 2023 року підприємство відремонтувало три із шести двигунів "Мрії". Сьогодні два з них працюють як запасні частини.

&quot;Мрія&quot; ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)&quot;Мрія&quot; ще злетить? Українцям показали, який вигляд має найбільший у світі літак сьогодні (фото)

Поки невідомо, чи відновлять літак повністю, але деякі деталі зберігають для подальшого використання (фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net)

До речі, раніше стало відомо, що нова "Мрія" може побити рекорд попередньої та стати ще більшою та потужнішою.

А ще авіаконструктори змогли відновити "Мрію" у відеосимуляторі.

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Мрия