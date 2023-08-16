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"Мрія" еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)

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Украина, Среда 16 августа 2023 10:47
"Мрія" еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото) Как выглядит сейчас "Мрія" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В начале полномасштабной войны россияне сожгли один из самых больших самолетов в мире АН 225 "Мрія". Это произошло во время ракетной атаки на аэропорт в Гостомеле. В общей сложности на самолет было совершено пять авианалетов с вертолетов, которые полностью его уничтожили. Однако сегодня над возобновлением "Мрії" продолжают работать.

Об этом сообщают в издании AviaNews.

Как выглядит "Мрія" сейчас

Большую часть деталей восстановить невозможно, поэтому их демонтируют.

Во время боев у аэродрома в Гостомеле больше всего пострадала носовая часть самолета. Огонь сжег кабину пилотов полностью со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

&quot;Мрія&quot; еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)&quot;Мрія&quot; еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)&quot;Мрія&quot; еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)

Значительная часть "Мрії" пострадала (фото: Игорь Лесов, aerovokzal.net)

Вместе с тем уцелевшие детали снимают и сохраняют для строительства новой версии авиалайнера, если такое решение будет принято. К примеру, хвостовое оперение сохранило свои функции, поэтому его можно использовать в будущем.

Интересно, что двигатели "Мрії" уже несколько месяцев работают. "Железная птица" имеет шесть двигателей Д-18Т. Весной 2023 года предприятие отремонтировало три из шести двигателей "Мрії". Сегодня два из них работают как запасные части.

&quot;Мрія&quot; еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)&quot;Мрія&quot; еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)

Пока неизвестно, возобновят ли самолет полностью, но некоторые детали хранят для дальнейшего использования (фото: Игорь Лесов, aerovokzal.net)

Кстати, ранее стало известно, что новая "Мрія" может побить рекорд предыдущей и стать еще больше и мощнее.

А еще авиаконструкторы смогли восстановить "Мрію" в видеосимуляторе.

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Мрия