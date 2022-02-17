Нежный морковный пирог, который не навредит фигуре: рецепт здорового десерта

При похудении полный отказ от сладкого - это зачастую путь в никуда. Ни стройности, ни удовольствия! Лишь раздражительность и срывы. Ведь сладкое дает ощущение радости и спокойствия. Однако вполне можно есть десерты каждый день и худеть - главное, самим их готовить.
Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась в Instagram рецептом вкусного морковного пирога, который не навредит вашей фигуре, ведь он готовится только из полезных продуктов.
Помните, что важно считать КБЖУ, чтобы не съесть лишнего.
Морковный пирог: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17
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Ингредиенты:
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Готовим:
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