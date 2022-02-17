Ніжний морквяний пиріг, який не зашкодить фігурі: рецепт здорового десерту

При схудненні повна відмова від солодкого - це найчастіше шлях в нікуди. Ні стрункості, ні задоволення! Лише дратівливість і зриви. Адже солодке дає відчуття радості і спокою. Однак цілком можна їсти десерти кожен день і худнути - головне, самим їх готувати.
Нутриціолог Надія Пахірко поділилася в Instagram рецептом смачного морквяного пирога, який не зашкодить вашій фігурі, адже він готується тільки з корисних продуктів.
Пам'ятайте, що важливо рахувати КБЖУ, щоб не з'їсти зайвого.
Морквяний пиріг: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17
⠀
Інгредієнти:
⠀
Готуємо:
Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки.
Спробуйте також приготувати мариновані помідори без шкірки за рецептом судді МастерШеф.