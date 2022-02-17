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Ніжний морквяний пиріг, який не зашкодить фігурі: рецепт здорового десерту

Автор: Марина Настевич

При схудненні повна відмова від солодкого - це найчастіше шлях в нікуди. Ні стрункості, ні задоволення! Лише дратівливість і зриви. Адже солодке дає відчуття радості і спокою. Однак цілком можна їсти десерти кожен день і худнути - головне, самим їх готувати.

Нутриціолог Надія Пахірко поділилася в Instagram рецептом смачного морквяного пирога, який не зашкодить вашій фігурі, адже він готується тільки з корисних продуктів.

Пам'ятайте, що важливо рахувати КБЖУ, щоб не з'їсти зайвого.

Морквяний пиріг: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17

Інгредієнти:

  • Морква - 300 гр
  • Борошно ц / з пшеничне - 50 гр
  • Борошно ц / з рисова - 50 гр
  • Яйця - 2 шт.
  • Сир м'який 2% - 50+150 гр
  • Йогурт 3% - 50 гр
  • Курага - 50 гр
  • Розпушувач - 5 гр
  • Горіхи волоські - 30 гр
  • Сахзам - за смаком


Готуємо:

  • Курагу попередньо замочити.
  • Збити яйця, додати борошно, 50 гр сиру і розпушувач, все перемішати.
  • Моркву натерти на тертці, курагу дрібно порізати, додати в тісто.
  • Випікати при t 180°С приблизно 20-30 хвилин, орієнтуйтеся на свою плиту.
  • Для крему змішати 150 гр сиру, йогурт і цукор. Поставити в холодильник хвилин на 15-20.
  • Готовий корж розділити на 4 частини, скласти їх один на одного, промазуючи кожен шар кремом.
  • Зверху посипати подрібненими горіхами.

Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки.

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