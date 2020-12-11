Ніжний гігант: помер актор, якого всі любили за "П'ятий елемент"

Помер Томмі Лістер (Фото: Getty Images)

В Лос-Анджелесі, США, виявили тіло відомого голлівудського актора Томмі Лістера на прізвисько Тайни. Друзі актора почали турбуватися, що Лістер перестав виходити на зв'язок і викликали поліцію. Тіло артиста знайшли у власному будинку, йому було всього 62 роки.

Як відзначають в поліції, смерть настала в результаті природних причин. Відомо також, що Томмі Лістер перехворів на COVID-19 ще навесні, але серйозних ускладнень після хвороби, у нього не було. У листопаді у нього знову з'явилися симптоми коронавірусу. Точну причину смерті Лістера повідомлять лише після експертизи.

Томас Лістер народився 24 червня 1958 року в штаті Каліфорнія. З народження у нього була травма правого ока і сліпота. З дитинства Лістер був дуже релігійним і мріяв про кар'єру в шоу-бізнесі. В юності він захопився спортом і був успішний у футболі та важкій атлетиці. Займався реслінгом.

Його зовнішність і спортивна фігура викликали інтерес у режисера Андрія Кончаловського, і він запросив Лістера знятися в невеликій ролі у фільмі "Потяг-утікач". Фільм був успішний і навіть став культовим і Лістера помітили голлівудські сценаристи. Він почав отримувати пропозиції знятися в інших фільмах.

У 1987 році Лістер знявся у фільмі "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 2" в ролі Орвиса, в 1992 році – в "Універсальному солдаті". Особливу славу Томмі Лістеру приніс фільм "П'ятий елемент", де він зіграв Президента Галактики. У 2008 році він знявся у фільмі "В'язень". Також його запам'ятали по фільмам: "П'ятниця", "Джекі Браун", "Остін Пауерс: Голдмембер", "Не вмирай наодинці", "Темний лицар", "Нова земля", "Правосуддя по-американськи".

Напередодні своєї смерті Лістер працював над новим фільмом і змушений був перервати фільмування через хворобу.

"Ми пригнічені. Він був чудовим хлопцем із золотим серцем. Всі любили цього ніжного гіганта", - сказала агент актора Сінді Коуан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Італії помер легендарний футболіст, володар "Золотого м'яча".

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