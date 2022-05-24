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Нежное пирожное с повидлом из легких ингредиентов: очень простой рецепт

Рецепт пирожного с повидлом (instagram.com/anna_tasty_story)
Автор: Татьяна Самарук

Если дома к чаю ничего нет, то можно быстро приготовить необычайно вкусное пирожное с повидлом. Для этого нужно совсем немного свободного времени и несколько ингредиентов.

Рецепт приготовления поделились в кулинарном блоге "anna_tasty_story" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сливочное масло - 200 г;
  • яйца - 2 шт;
  • Сахар - 140 г;
  • разрыхлитель - 10 г;
  • мука - 400 г;
  • повидло - 400 г;
  • соль - щепотка.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно сливочное масло комнатной температуры взбить миксером с сахаром и солью. Далее по одному добавить яйца и взбивать.

После этого необходимо добавить муку и разрыхлитель и руками замесить тесто. На пергаменте нужно раскатать тесто в форме прямоугольника по размеру противня.

Пирожное нужно выпекать при температуре 200 градусов 15 минут до золотистого цвета. Кулинар отмечает, пока корж горячий, стоит обрезать бока и разделить его пополам.

Повидлом нужно смазать нижний и верхний слой коржей, посыпать крошкой и оставить на 5-6 часов. При подаче порезать на кусочки, также можно присыпать сахарной пудрой.

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