Нежное пирожное с повидлом из легких ингредиентов: очень простой рецепт

Если дома к чаю ничего нет, то можно быстро приготовить необычайно вкусное пирожное с повидлом. Для этого нужно совсем немного свободного времени и несколько ингредиентов.
Рецепт приготовления поделились в кулинарном блоге "anna_tasty_story" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Легкий способ приготовления:
Сначала нужно сливочное масло комнатной температуры взбить миксером с сахаром и солью. Далее по одному добавить яйца и взбивать.
После этого необходимо добавить муку и разрыхлитель и руками замесить тесто. На пергаменте нужно раскатать тесто в форме прямоугольника по размеру противня.
Пирожное нужно выпекать при температуре 200 градусов 15 минут до золотистого цвета. Кулинар отмечает, пока корж горячий, стоит обрезать бока и разделить его пополам.
Повидлом нужно смазать нижний и верхний слой коржей, посыпать крошкой и оставить на 5-6 часов. При подаче порезать на кусочки, также можно присыпать сахарной пудрой.
Ранее мы сообщали, как приготовить львовский сырник по старинному рецепту.
Также мы писали, что готовим нежный торт Сметанник по самому простому рецепту.
Кроме того, читайте, как приготовить "ленивый" Медовик без духовки.