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Нежно и чувственно: Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями (видео)


Ани Лорак опубликовала чувственное видео

Ани Лорак, которая неоднократно удивляла фанатов нелепыми нарядами, на этот раз показала себя совершенно с другой стороны. Так, певица анонсировала выход нового клипа под названием "Я в Любви" и неожиданно нарвалась на приятные комплименты. Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram. 

В ролике Ани Лорак позирует в откровенном светлом платье на фоне американского города. На следующих кадрах артистка уже едет в автомобиле. На лице исполнительницы улыбка, а в руках - букет цветов.

Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное, хотя многим данное преображение Лорак показалось довольно приятным. Комментаторы отметили, что с нетерпением ждут клип:

  • Как можно быть настолько шикарной? Я не понимаю.
  • Невероятно нежная и красивая. Ждем с большим нетерпением.
  • Мне грустно стало...
  • Красотка неземная.
  • Ждем клип!
  • Выглядишь на 27.
  • Любовь делает свое дело.
  • Нежно и чувственно.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак у басейна испугала фанатов надутыми губами.

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Мы писали, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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