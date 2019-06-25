Ніжно і чуттєво: Ані Лорак шокувала кардинальними змінами (відео)

Ані Лорак, яка неодноразово дивувала фанатів безглуздими нарядами, на цей раз показала себе зовсім з іншого боку. Так, співачка анонсувала вихід нового кліпу під назвою "Я в Любові" і несподівано натрапила на приємні компліменти. Відповідний пост співачка опублікувала в Instagram.

У ролику Ані Лорак позує у відвертій світлій сукні на тлі американського міста. На наступних кадрах артистка вже їде в автомобілі. На обличчі виконавиці посмішка, а в руках - букет квітів.

Підписники неоднозначно відреагували на побачене, хоча багатьом дане перетворення Лорак здалося досить приємним. Коментатори зазначили, що з нетерпінням чекають кліп:

Як можна бути такою шикарною? Я не розумію.

Неймовірно ніжна і красива. Чекаємо з великим нетерпінням.

Мені сумно стало...

Красуня неземна.

Чекаємо кліп!

Виглядаєш на 27.

Любов робить свою справу.

Ніжно і чуттєво.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак біля басейна злякала фанатів надутими губами.

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Ми писали, що Ані Лорак неоднозначну заяву зробила і тим самим натякнула на вагітність.