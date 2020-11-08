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Незаменимый продуктом: ученые объяснили, почему детям нужно есть яйца

Автор: Styler

Куриные яйца являются питательным и полезным продуктом

Рацион детей должен быть сбалансированным и здоровым, а продукты в нем должны содействовать развитию и укреплять организм. Огромное количество полезных веществ и витаминов содержат яйца. Это, кроме того, что довольно полезный, еще и популярный, и доступный продукт.

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), как пишет Rus.Media, провели исследования и выяснили, что после употребления яиц в течение шести месяцев в организме происходит существенные улучшения.

Специалисты утверждают, что благодаря употреблению куриных яиц у детей младшего возраста снижается риск задержек в развитии и происходит более активное развитие.

Так, в исследовании приняли участие дети в возрасте от шести до девяти месяцев. В их рацион в течение пол года добавляли по одному яйцу в день. Другая группа в течение этого времени употребляла яйца в меньшем количестве.

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После эксперимента ученые сравнили показатели медосмотра обеих подгрупп и установили, что в среднем развитие организма тех, кто употребляет яйца улучшается в 1,47 раза, по сравнению с теми, у кого отсутствовал этот продукт в питании.

Но стоит заметить, что яйца способны вызвать аллергическую реакцию организма малыша. Поэтому употреблять их нужно в умеренном количестве.

Напомним, диетолог Анна Гарнец рассказала, какие овощи следует включить в осенний рацион, и с чем их лучше сочетать.

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