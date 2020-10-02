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Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион

Пятница 02 октября 2020 15:31
Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, какие продукты будут отличным источником витаминов и нутриентов осенью

Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона - это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только.

Диетолог Анна Гарнец предложила на своей странице в Instagram список из овощей для осени и рассказала, с чем их лучше сочетать.

КОРНЕПЛОДЫ

Мы едим их охлажденные или сырые.

СВЕКЛА

  • Запекать или варить до состояния "аль денте".
  • Есть сырой с добавлением масла или белого сыра
  • Можно приготовить свекольный квас


МОРКОВЬ

  • Также прекрасно запекается с травами
  • Можно делать любимую морковку «по-корейски» с кориандром
  • В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей
  • Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.

Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион
Иллюстративное фото (pexels.com)

КАРТОФЕЛЬ

  • Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде
  • В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить


ТЫКВА

Королева осеннего стола

  • Запекать
  • Варить крем суп
  • Делать десерты
  • Есть в сыром виде
  • В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.
  • Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.

Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион
Иллюстративное фото (pexels.com)

КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ

Недооценен, а зря. Его можно есть сырым, если у вас нет проблем с пищеварением

Я рекомендую из него 2 блюда:

  • Пюре. Отварной сельдерей со сливками, взбитый блендером, ничуть не хуже картофельного пюре.
  • Запеченные дольки с оливковым маслом, чесноком и травами хорошо подойдут для гарнира или как дополнение в салат.


КАПУСТА

  • Брокколи
  • Цветная
  • Белокочанная и ещё минимум 5 ее разновидностей, которые представлены в магазинах

Как употреблять:

  • Сырой салат надо тщательно жевать
  • Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку
  • Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат
  • Научитесь ферментировать или делать быструю закваску и ваше пищеварение скажет вам «спасибо»

Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рационИллюстративное фото (pexels.com)

Помните, что конец лета совершенно не повод сократить количество овощей и зелени в рационе. Надо просто перестроиться.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о ценных источниках жизненно важных жирных кислот Омега-3,6 и 9.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 грубых ошибок худеющих.

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