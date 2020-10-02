Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион
Пятница 02 октября 2020 15:31
Новина українською
Иллюстративное фото (pexels.com)
Эксперт рассказала, какие продукты будут отличным источником витаминов и нутриентов осенью
Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона - это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только.
Диетолог Анна Гарнец предложила на своей странице в Instagram список из овощей для осени и рассказала, с чем их лучше сочетать.
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КОРНЕПЛОДЫ
Мы едим их охлажденные или сырые.
СВЕКЛА
- Запекать или варить до состояния "аль денте".
- Есть сырой с добавлением масла или белого сыра
- Можно приготовить свекольный квас
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МОРКОВЬ
- Также прекрасно запекается с травами
- Можно делать любимую морковку «по-корейски» с кориандром
- В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей
- Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
КАРТОФЕЛЬ
- Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде
- В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить
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ТЫКВА
Королева осеннего стола
- Запекать
- Варить крем суп
- Делать десерты
- Есть в сыром виде
- В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.
- Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ
Недооценен, а зря. Его можно есть сырым, если у вас нет проблем с пищеварением
Я рекомендую из него 2 блюда:
- Пюре. Отварной сельдерей со сливками, взбитый блендером, ничуть не хуже картофельного пюре.
- Запеченные дольки с оливковым маслом, чесноком и травами хорошо подойдут для гарнира или как дополнение в салат.
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КАПУСТА
- Брокколи
- Цветная
- Белокочанная и ещё минимум 5 ее разновидностей, которые представлены в магазинах
Как употреблять:
- Сырой салат надо тщательно жевать
- Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку
- Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат
- Научитесь ферментировать или делать быструю закваску и ваше пищеварение скажет вам «спасибо»
⠀Иллюстративное фото (pexels.com)
Помните, что конец лета совершенно не повод сократить количество овощей и зелени в рационе. Надо просто перестроиться.
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