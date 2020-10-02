Локальность и сезонность: какие овощи следует включить в осенний рацион

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какие продукты будут отличным источником витаминов и нутриентов осенью

Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона - это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только.

Диетолог Анна Гарнец предложила на своей странице в Instagram список из овощей для осени и рассказала, с чем их лучше сочетать.

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КОРНЕПЛОДЫ

Мы едим их охлажденные или сырые.

СВЕКЛА

Запекать или варить до состояния "аль денте".

Есть сырой с добавлением масла или белого сыра

Можно приготовить свекольный квас

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МОРКОВЬ

Также прекрасно запекается с травами

Можно делать любимую морковку «по-корейски» с кориандром

В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей

Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

КАРТОФЕЛЬ

Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде

В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить

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ТЫКВА

Королева осеннего стола

Запекать

Варить крем суп

Делать десерты

Есть в сыром виде

В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.

Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ

Недооценен, а зря. Его можно есть сырым, если у вас нет проблем с пищеварением

Я рекомендую из него 2 блюда:

Пюре. Отварной сельдерей со сливками, взбитый блендером, ничуть не хуже картофельного пюре.

Запеченные дольки с оливковым маслом, чесноком и травами хорошо подойдут для гарнира или как дополнение в салат.

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КАПУСТА

Брокколи

Цветная

Белокочанная и ещё минимум 5 ее разновидностей, которые представлены в магазинах

Как употреблять:

Сырой салат надо тщательно жевать

Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку

Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат

Научитесь ферментировать или делать быструю закваску и ваше пищеварение скажет вам «спасибо»

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

Помните, что конец лета совершенно не повод сократить количество овощей и зелени в рационе. Надо просто перестроиться.

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